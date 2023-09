'Maroko je velika država, naša potovanja niso vezana le na območje potresa'

Potem ko je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v soboto sporočilo, da do nadaljnjega odsvetujejo potovanja na območja Maroka, ki jih je v petek prizadel smrtonosen potres, je več slovenskih turističnih agencij zagotovilo, da pozorno spremljajo razmere.

Pri agenciji Kompas so pojasnili, da situacijo redno spremljajo in da so v kontaktu z lokalnim agentom. Trenutno sicer ne odpovedujejo nadaljnjih potovanj v Maroko, nameravajo pa na podlagi vseh informacij sprejeti končno odločitev, so dodali. "Varnost naših gostov je na prvem mestu in skladno z navodili sprejemamo vse potrebne nadaljnje odločitve," so poudarili.