Matej Arčon bo hkrati minister in generalni sekretar Gibanja Svoboda

Rok Marolt je odstopil zaradi osebnih razlogov. Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Gibanju Svoboda, se je za odhod odločil zaradi "izzivov v zasebnem življenju". "V tem trenutku potrebujem bolj predvidljivo in mirno delovno okolje," je v pojasnilu zapisal Marolt. Kot je še navedel, s stranko ostaja povezan, ekipi Gibanja Svoboda pa je zaželel uspešno delo. Predsednik stranke Robert Golob je njegov odstop že sprejel.

Funkcijo generalnega sekretarja Gibanja Svoboda z jutrišnjim dnem prevzema minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Zavedam se, da je naloga odgovorna in je ne bo lahko usklajevati z mojimi siceršnjimi obveznostmi," je v odzivu dejal Arčon, ki priznava, da stranko čaka še veliko dela.

Arčon je pojasnil, da se bo ob nastopu funkcije generalnega sekretarja umaknil s položaja podpredsednika stranke, saj teh dveh funkcij v stranki sočasno ne more opravljati. Gibanje Svoboda ima sicer ob Arčonu še dva podpredsednika, finančnega ministra in podpredsednika vlade Klemna Boštjančiča ter poslanko Saro Žibrat. O tem, ali bodo imenovali novega tretjega podpredsednika stranke ali za zdaj ostali zgolj pri dveh, pa se bodo v stranki po Arčonovih besedah še pogovorili.

Ostaja pa Arčon minister in podpredsednik vlade Roberta Goloba, funkcijo generalnega sekretarja največje vladne stranke bo opravljal neprofesionalno, je pojasnil. Obenem je priznal, da je morda doslej res za neobičajno veljalo, da je generalni sekretar stranke tudi član ministrske ekipe, a je po njegovih besedah v politiki tudi vedno priložnost za kakšno novost. V prihodnjih dneh oziroma tednih bo tako Arčon vzpostavil ekipo, ki mu bo pomagala pri opravljanju novih nalog, čas pa bo tudi še za pogovore o sami organizaciji dela, je še navedel.

Statut Gibanja Svoboda sicer določa, da generalnega sekretarja, ki je po funkciji hkrati tudi član izvršnega odbora, imenuje predsednik stranke. Med nalogami pa statut navaja zastopanje stranke v pravnem prometu, pripravo finančnega načrta in finančnega poročila stranke, zagotavljanje organizacijskega, strokovnega in administrativnega delovanja stranke, skrb za izvrševanje sklepov organov stranke, skrb za razvoj in vodenje registra članstva.

Marolt, ki naj bi sicer veljal za človeka iz kroga finančnega ministra Boštjančiča, je funkcijo generalnega sekretarja največje vladne stranke zasedel, ko je s položaja marca letos odstopila Vesna Vuković. Pred tem je služboval kot direktor Kontrole zračnega prometa. Po poročanju medijev pa naj bi se zdaj tja tudi vračal, in sicer na delovno mesto pomočnika direktorja. Še pred službovanjem v Kontroli zračnega prometa je sicer Marolt po dolgoletni karieri v nekdanjem nacionalnem letalskem prevozniku Adria Airways vodil Agencijo za civilno letalstvo, na ministrstvu za finance pa je v tem mandatu nekaj časa opravljal naloge generalnega sekretarja.