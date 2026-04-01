Marsh Adria Risk Forum: kadrovsko in kibernetsko tveganje v središču poslovnih odločitev

Na letošnjem Marsh Adria Risk Forumu v Ljubljani so bili predstavljeni izsledki Global Risk Reporta 2026, ki potrjujejo, da so za Slovenijo v ospredju upočasnjevanje gospodarske rasti, pomanjkanje delovne sile in pritiski na javne sisteme. Poročilo je pripravil Svetovni gospodarski forum ob podpori družbe Marsh, na podlagi vpogledov več kot 12.000 strokovnjakov in odločevalcev iz več kot 120 držav. Forum v Ljubljani je združil poslovne voditelje, predstavnike mednarodnih podjetij in zavarovalnic ter strokovnjake za upravljanje tveganj iz regije in Evrope. Martin Drux iz podjetja Marsh Europe je ob predstavitvi tveganja za Slovenijo poudaril, da ekonomski pritiski zavirajo investicije in rast, medtem ko pomanjkanje kadrov dodatno omejuje konkurenčnost podjetij. "Vlaganje v zaposlene in njihovo zadrževanje postaja strateška prioriteta. Tretji izziv – kakovost javnih sistemov – ostaja pomemben dejavnik dolgoročne stabilnosti države," je dejal Drux. Glede globalnega okolja je Drux poudaril, da se svet srečuje s pomembnim preoblikovanjem obstoječega reda, pri čemer na poslovanje čedalje bolj vplivajo geopolitično tveganje, trgovinske ovire, nadzor nad investicijami in družbena nestabilnost. "Podjetja se morajo zato sistematično pripravljati na negotovost – lahko gre za cene energije, motnje v dobavnih verigah, kibernetske napade ali sankcije –, pri čemer ostajajo stresni testi in podatkovno podprto odločanje ključna orodja."

Poseben poudarek foruma je bil namenjen upravljanju tveganj, povezanih z ljudmi, ki čedalje bolj presegajo okvir kadrovske funkcije in postajajo eno poglavitnih poslovnih vprašanj. V panelni razpravi so sodelovali Karmen Pangos, poslovna direktorica Perutnine Ptuj, Blaž Strle, predsednik uprave skupine Be-terna, Marko Lukić, direktor in lastnik podjetja Lumar, in Ivan Papić, predsednik Slovenske kadrovske zveze. Papić je opozoril, da pomanjkanje ustreznih kompetenc, demografski trendi in spremenjena pričakovanja zaposlenih postajajo resna omejitev razvoja slovenskih podjetij. Prepričan je, da bodo uspešna predvsem tista podjetja, ki bodo sistematično razvijala zaposlene in se hitro prilagajala spremembam, ki jih prinašata umetna inteligenca in novi modeli dela. Karmen Pangos je poudarila, da največje tveganje za podjetja ni več le tehnologija ali dobavne verige, temveč sposobnost zadrževanja in razvoja ključnih talentov. "Na ljudi ne gledamo kot na strošek, temveč kot na temeljno naložbo v našo dolgoročno odpornost," je dejala. Ob spremembah v gradbeni industriji je Marko Lukić poudaril, da je ključno, kako podjetja povezujejo tehnološki razvoj z novimi načini organizacije dela ter ustvarjajo okolje, ki omogoča sodelovanje, prilagodljivost in dolgoročno učinkovitost ekip. Z vidika IT je Blaž Strle opozoril, da pospešeni razvoj digitalnih tehnologij, zlasti umetne inteligence, spreminja način razmišljanja podjetij o zaposlovanju in razvoju znanja. "Organizacije, ki bodo znale hitro prilagoditi znanje in veščine svojih ljudi, bodo v prednosti," je poudaril. Pomembni temi foruma sta bili tudi kibernetsko tveganje in odgovornost uprav v kontekstu kibernetske varnosti. O tem so razpravljali Marijo Stojanović iz družbe Marsh skupaj s predstavniki evropskih zavarovalnic AIG in Beazley Alexandrom Leonovom in Eleno Bogaert ter predstavniki gospodarstva, med njimi Andrej Rakar iz Petrola in Aleksandar Nedeljković iz podjetja Mainstream. Stojanović je poudaril, da kibernetsko tveganje ni le tehnično vprašanje, temveč poslovno tveganje, ki zahteva aktivno vlogo vodstva in njegovo odgovornost. Zaradi specifičnega znanja, potrebnega za kibernetska zavarovanja in zavarovanja odgovornosti vodstva, ima vloga posrednika pri iskanju ustreznih kritij ključen pomen.

