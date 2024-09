Marsikatero bolniško bi lahko preprečili s pravočasno fizioterapijo

Skoraj vsak od nas se v življenju sreča z bolečino v spodnjem delu hrbta, ki lahko postane tudi kronična in prizadene ljudi vseh starosti. V Sloveniji je bilo predlani postavljenih več kot 150 tisoč diagnoz, kot so bolečine v križu, išias ali bolečine zaradi premika medvretenčnih ploščic. Lani je bilo zaradi tega za skoraj milijon in pol dni bolniškega staleža. Čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo pa so dolge, na prvi termin se z redno napotnico povprečno čaka skoraj leto dni, s stopnjo zelo hitro pa tri mesece. Marsikdo zato poišče pomoč samoplačniško, vendar so na trgu tudi strokovno vprašljivi ponudniki, zato si v združenju fizioterapevtov prizadevajo, da bi bil ta poklic bolj nadzorovan.