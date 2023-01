Brecelj pričakuje 'podtikanja': Marsikdo ima javno zdravstvo rad, ker se v njem pleni

Klic predsednika vlade ga je presenetil, odzval se je zaradi več desetletij predlogov, kaotičnega stanja in upanja, da je še mogoče pozdraviti slovensko zdravstvo. Revolucije ne pričakuje, pričakuje pa podtikanja, pravi kirurg in šef strateškega sveta Erik Brecelj.

"Govorimo o javnem zdravstvu in marsikdo, ki o tem govori, ima javno zdravstvo rad zato, ker se v njem pleni," pove Brecelj. Čeprav so naravni zakoni drugačni, pa je Brecelj prepričan, da v zdravstvu plenilci niso dvoživke, kot označujejo zdravnike, ki popoldne delajo še pri zasebnikih.

"To je grd izraz, žaljiv. Vidim, da so pacienti vedno bolj nervozni, nastrojeni proti zdravnikom. Ne mislite si, da samo dvoživke želijo denar popoldne, tudi dopoldne so zelo velike želje po plenjenju, po osebnih zaslužkih."

Vse to pa, da je rezultat kaosa, v katerem se je znašlo zdravstvo. Plenilci so po njegovo tako na levi kot desni politični polobli. "Tukaj ne vidim razlike med levimi in desnimi, celo lahko rečem, da je bila leva stran dosti bolj izobražena v plenjenju zdravstva kot desna. Čeprav se je potem tudi desna politična opcija izobrazila na tem področju," dodaja Brecelj.

In kaj bo tokrat drugače? Brecelj je prepričan, da je rešitev v boljši organizaciji. "Če bomo imeli urejen zdravstveni sistem, dobro vodenje, digitalizacijo, spremljanje podatkov, bodo koruptivni posli sami odpadali. Ni treba, da jih zdaj lovimo, da naredimo lov na čarovnice," pravi.