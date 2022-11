Marsikje bo snežilo do nižin

Prve padavine bodo že zgodaj zjutraj zajele zahodne in južne kraje, dopoldne pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. Na skrajnem severozahodu bo dovolj hladno, da bo že od začetka padavin snežilo do dolin, drugod bo sprva meja sneženja na okoli 1000 metrov. S krepitvijo padavin se bo meja sneženja spuščala, tako da bo verjetno že sredi dneva začelo snežiti na Notranjskem in Kočevskem, popoldne pa bo dež prešel v sneg do nižin tudi ponekod na Štajerskem in Koroškem. V noči na sredo bo lahko pobelilo tudi nižje lege vzhodnega dela države.

Zaradi velike razlike v zračnem tlaku in bližine fronte je pričakovati zelo pestro vremensko dogajanje. Na stiku toplejšega in hladnejšega zraka bodo nastajale močne padavine, ki se bodo z južnim višinskim vetrom širile proti severu Slovenije. V spodnjih plasteh ozračja bo pihal hladnejši severovzhodni veter, na Primorskem se bo krepila burja, poroča naš hišni prognostik Rok Nosan .

Povsem po nižinah glede na zadnje izračune meteoroloških modelov ni pričakovati več kot nekaj centimetrov snega, marsikje bo verjetno ostalo kopno. Povsem drugače bo le kakšnih 200 ali 300 metrov višje. Tako lahko v legah nad 500 metrov nadmorske višine jutri popoldne in zvečer v le nekaj urah lokalno zapade okoli 20, nad 800 metrov pa tudi več kot 30 centimetrov snega. Ker bo sneg moker in težak, drevje pa je ponekod še vedno olistano, so zelo verjetni lokalni snegolomi, še napoveduje Nosan.

Arso za jug države izdal oranžno opozorilo

Arso je medtem zaradi snega izdal oranžni alarm za jug države. Na jugovzhodu naj bi zapadlo med 25 in 40 centimetrov snega, na jugozahodu pa med 10 in 20 centimetrov. Za severozahod Slovenije je izdano rumeno opozorilo, zapadlo pa naj bi med 20 in 40 centimetrov snega, prav tako je rumeno opozorilo izdano za osrednjo Slovenijo, kjer pa po napovedi Arsa lahko pričakujemo med 5 in 25 centimerti snega.