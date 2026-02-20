Pod težo snega že padajo drevesa, ponekod izpad elektrike

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Dramlje MB - razmere okoli 6. ure Promet.si

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in do jutra se je meja sneženja marsikje spustila do nižin. "Najmočneje sneži v Podravju, kjer je lokalno že zapadlo več kot 10 centimetrov snega. Sneži tudi v Pomurju, na Koroškem, Dolenjskem in Notranjskem," je naš hišni prognostik Rok Nosan zapisal na Meteoinfo Slovenija. Sneg se je na teh območjih marsikje oprijel cestišča, zato naj se vozniki na pot odpravijo prej kot običajno. Na Voglu je do 7. ure zapadlo okoli 25 centimetrov snega, skupna višina snežne odeje tam tako zdaj znaša 190 centimetrov. Okoli 23 centimetrov snega je zapadlo v Ratečah, približno 11 centimetrov v Celju in 10 centimetrov na Kredarici.

Količina padavin ob 7. uri FOTO: Arso

Tudi drugod po Sloveniji se lahko meja sneženja ob močnejših padavinah danes spusti do nižin, napoveduje Agencija za okolje (Arso).

Moker in težak sneg lomi drevje

Sneg je moker in težak, zato je možen snegolom. Na Štajerskem pod težo snega že pada drevje. Ponekod pa je sneg povzročil tudi izpade električne energije. Snegolom je možen predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Haloz, kjer naj bi zapadle večje količine snega, so opozorili na Arso. Zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov so tudi za severozahod Slovenije izdali drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo. Sneženje bo dopoldne nekoliko oslabelo. Popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo. "Zaradi rahlo pozitivnih temperatur in okrepljenega severnega vetra je pričakovati velik kontrast med nižinskimi in nekoliko dvignjenimi predeli," je zapisal Nosan. Dodal je, da lahko v gričevnatem svetu vzhodne in severovzhodne Slovenije skupno zapade več kot 30 centimetrov snega, na območju Pohorja in Kozjaka pa tudi več kot pol metra.