Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pod težo snega že padajo drevesa, ponekod izpad elektrike

Ljubljana, 20. 02. 2026 06.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Sneg na Štajerskem

Marsikje po državi so že zimske razmere. Na Koroškem, Štajerskem, v Pomurju in tudi v Osrednji Sloveniji se je meja sneženja marsikje spustila do nižin. Najmočneje bo snežilo zjutraj in dopoldne, do popoldneva lahko krajevno zapade okoli 20, v višjih legah do 40 centimetrov snega. Izdano je oranžno opozorilo, možen je snegolom.

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in do jutra se je meja sneženja marsikje spustila do nižin. "Najmočneje sneži v Podravju, kjer je lokalno že zapadlo več kot 10 centimetrov snega. Sneži tudi v Pomurju, na Koroškem, Dolenjskem in Notranjskem," je naš hišni prognostik Rok Nosan zapisal na Meteoinfo Slovenija. Sneg se je na teh območjih marsikje oprijel cestišča, zato naj se vozniki na pot odpravijo prej kot običajno. 

Na Voglu je do 7. ure zapadlo okoli 25 centimetrov snega, skupna višina snežne odeje tam tako zdaj znaša 190 centimetrov. Okoli 23 centimetrov snega je zapadlo v Ratečah, približno 11 centimetrov v Celju in 10 centimetrov na Kredarici.

Količina padavin ob 7. uri
Količina padavin ob 7. uri
FOTO: Arso

Tudi drugod po Sloveniji se lahko meja sneženja ob močnejših padavinah danes spusti do nižin, napoveduje Agencija za okolje (Arso).

Moker in težak sneg lomi drevje

Sneg je moker in težak, zato je možen snegolom. Na Štajerskem pod težo snega že pada drevje. Ponekod pa je sneg povzročil tudi izpade električne energije. 

Snegolom je možen predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Haloz, kjer naj bi zapadle večje količine snega, so opozorili na Arso.

Zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov so tudi za severozahod Slovenije izdali drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo.

Sneženje bo dopoldne nekoliko oslabelo. Popoldne pa bodo padavine od zahoda postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo.

"Zaradi rahlo pozitivnih temperatur in okrepljenega severnega vetra je pričakovati velik kontrast med nižinskimi in nekoliko dvignjenimi predeli," je zapisal Nosan. Dodal je, da lahko v gričevnatem svetu vzhodne in severovzhodne Slovenije skupno zapade več kot 30 centimetrov snega, na območju Pohorja in Kozjaka pa tudi več kot pol metra. 

Preberi še Koliko snega bo zapadlo in kje?

Kako kaže za naslednje dni? V soboto bo sprva še precej jasno, jutro bo hladno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in precej topleje, napovedujejo vremenoslovci.

vreme sneg dež padavine

Prebilič verjame, da se 'prava tekma šele začenja'

723 milijonov za nevladnike: kdo jih prejme in kje se začne politika

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
zadovoljna
Portal
Že 6 let mineva od smrti njegove žene, a on še ni pozabil nanjo
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
vizita
Portal
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Najbolj učinkovite vadbe za lajšanje depresije
Najbolj učinkovite vadbe za lajšanje depresije
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Zavrženi opičji mladič uteho našel v plišasti igrači
Zavrženi opičji mladič uteho našel v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna dalmatinska jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna dalmatinska jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534