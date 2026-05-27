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Slovenija

Marta Kos čestitala Janezu Janši

Bruselj, 27. 05. 2026 13.02 pred 28 dnevi 2 min branja 16

Avtor:
STA
Marta Kos

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premierju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine, so danes potrdili v kabinetu komisarke.

Marta Kos
Marta Kos
FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik SDS Janez Janša je bil v državnem zboru za novega predsednika vlade izvoljen v petek, po izvolitvi pa so se že takrat zvrstile čestitke najvišjih političnih predstavnikov EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Čestitala sta mu tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, pa tudi vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), katere članica je tudi SDS, Manfred Weber.

Marta Kos, ki prihaja iz liberalne politične družine Renew, je iz vrst SDS deležna obtožb o sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko tajno službo Udba, Janša pa je v začetku maja na družbenem omrežju X zapisal, da so komisarko v Evropskem parlamentu, kjer je to zanikala, "ujeli na debeli laži in bo morala zato odstopiti ali pa bo zamenjana".

Vlade posameznih držav sicer nimajo formalnih pristojnosti za zamenjavo komisarjev.

Janša je zapis objavil ob obisku Kosove v Ljubljani, kjer se je srečala tudi z odhajajočim premierjem Robertom Golobom, in po marčni objavi knjige zgodovinarja Igorja Omerze z naslovom Komisarka. V njej avtor med drugim navaja, da je Kosova sodelovala z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV), objavil je tudi več dokumentov, ki naj bi obtožbe dokazovali.

Von der Leynova je v petek v odgovoru na vprašanja slovenske evropske poslanke Romane Tomc (EPP/SDS), kako bo komisija ukrepala, sporočila, da v Bruslju ne bodo znova preučili očitkov na račun Kosove v zvezi z njenim domnevnim sodelovanjem z nekdanjo jugoslovansko tajno službo. Te očitke je Kosova še kot kandidatka za komisarko zavrnila med zaslišanjem v Evropskem parlamentu novembra 2024.

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KOMENTARJI16

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cool1
28. 05. 2026 10.01
Zaradi ugleda in spoštovanja v politiki bo vsak , ki je tako kot Marta Kos v Bruslju , čestital Janši , vendar je to samo vljudnostna gesta, vsi vemo, kaj si demokrati in pošteni politiki mislijo o njem.... Čestitajo mu pač, in to bo tudi vse, kar bo videl od njih....lp.
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+3
3 0
JApajaDAja
27. 05. 2026 19.15
dovolj je uvoza korupcije in revščine v eu!
Odgovori
+8
9 1
tron3
27. 05. 2026 18.36
Čestitala je sodelavcu iz preteklosti, ko sta pridno sodelovala!!!
Odgovori
+0
5 5
Vera in Bog
27. 05. 2026 16.42
Kaj pa njena temna zgodovina hahaha
Odgovori
+0
5 5
lakala28
27. 05. 2026 18.40
Kera temna zgodovina? A one pravljice omerze in tomčke? Baje da nikogar ne zanimajo v Bruslju. Jih pa baje zelo zanima in muči dejavnost vrlega grimsiča. Tako zelo, da ga celo njejova stranka meče iz parlamenta EU. Ja, lep sloves nam ta bolnikova sekta širi po tujini.
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+1
6 5
cool1
28. 05. 2026 10.03
Ja , gospod Grims je postal sedaj legenda v EU.... še bolj kot ga. Tomčeva in g. Zver....
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+1
1 0
St. Gallen
27. 05. 2026 16.38
Vse za sprejem Srbije v Eu
Odgovori
+2
4 2
murate
27. 05. 2026 16.25
Ursula...slovenski zdraharji me ne zanimajo imamo bolj pomembno delo.Romana pa v jok in na drevo.A Janša udbovc stari ki bi 40 let nazaj vse duhovnike in farani brrrr je pa ne moti
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-1
4 5
Castrum
27. 05. 2026 15.49
Iskrena ali neiskrena čestitka, ni važno, važno da je. Za razliko og Goloba ki sploh ni čestital, niti ni prevzel glasovalnega lista, niti ni bil v dvorani ko so glasovali in tudi na skupni fotografiji novega DZ ni bil. Sramotno. Nizkotno. Kot mali užaljen šmrkavec
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+11
12 1
slovenc59
27. 05. 2026 17.01
Nimaš kej čestitat domobranskem predsedniku vlade.....
Odgovori
-5
4 9
murate
27. 05. 2026 18.37
On je izvoljen na legalnih volitvah z strani slovenskih državljanov in ne domobrancev ki jih že dolgo ni več,čeprav jih nekateri še kar sanjajo na obeh političnih polih.ČYe bo sestavil novo vlado naj jo ,če ne bo kot je treba gremo na ulice.Nekoga žalit kr tko brez argumentov ni ok še posebej ne nekoga ki nas bo zastopal doma in v tujini
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+6
7 1
abigail
27. 05. 2026 15.24
Malokdo ima toliko masla na glavi kot naš novi plešasti predsednik.
Odgovori
-1
8 9
Slovener
27. 05. 2026 14.50
Hinavka !
Odgovori
+5
7 2
murate
27. 05. 2026 16.26
Kdo napiši ime
Odgovori
-1
1 2
V.Sam
27. 05. 2026 13.33
Vzor lepega obnašanja v politiki, lahko bi imela vsak dan predavanje o obnašanju naših politikov in poslancev v SLO parlamentu z gospodom Resnico na čelu, Mahnič, Reberšek, JC Kralj.....
Odgovori
-2
6 8
Kumul
27. 05. 2026 13.36
To je nekako tako kot, ko makedonski albanec čestita kosovskemu srbu ob ustanovitvi Kosovo republike.
Odgovori
+0
4 4
murate
27. 05. 2026 16.34
Komul ,več kot očitno bo Janša novi mandatar.Vsi Slovenci smo lahko šli na volitve izrazili svoje mnenje in smo dolžni Janši čestitati,mu zaželeli vse naj ,pri tem pomagati ali do nadaljnjega utihnili.
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+3
4 1
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