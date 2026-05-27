Marta Kos čestitala Janezu Janši

Predsednik SDS Janez Janša je bil v državnem zboru za novega predsednika vlade izvoljen v petek, po izvolitvi pa so se že takrat zvrstile čestitke najvišjih političnih predstavnikov EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Čestitala sta mu tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, pa tudi vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), katere članica je tudi SDS, Manfred Weber.

Marta Kos, ki prihaja iz liberalne politične družine Renew, je iz vrst SDS deležna obtožb o sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko tajno službo Udba, Janša pa je v začetku maja na družbenem omrežju X zapisal, da so komisarko v Evropskem parlamentu, kjer je to zanikala, "ujeli na debeli laži in bo morala zato odstopiti ali pa bo zamenjana".

Vlade posameznih držav sicer nimajo formalnih pristojnosti za zamenjavo komisarjev.

Janša je zapis objavil ob obisku Kosove v Ljubljani, kjer se je srečala tudi z odhajajočim premierjem Robertom Golobom, in po marčni objavi knjige zgodovinarja Igorja Omerze z naslovom Komisarka. V njej avtor med drugim navaja, da je Kosova sodelovala z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV), objavil je tudi več dokumentov, ki naj bi obtožbe dokazovali.

Von der Leynova je v petek v odgovoru na vprašanja slovenske evropske poslanke Romane Tomc (EPP/SDS), kako bo komisija ukrepala, sporočila, da v Bruslju ne bodo znova preučili očitkov na račun Kosove v zvezi z njenim domnevnim sodelovanjem z nekdanjo jugoslovansko tajno službo. Te očitke je Kosova še kot kandidatka za komisarko zavrnila med zaslišanjem v Evropskem parlamentu novembra 2024.