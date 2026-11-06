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Slovenija

Marta Kos na obisku: Širitev EU je geostrateška prioriteta Slovenije

Ljubljana, 06. 11. 2026 15.48 pred eno minuto 3 min branja 4

Avtor:
STA
Marta Kos

Ena ključnih prednostnih nalog Evropske komisije v letu 2027 bo zagotavljanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, je na skupni seji odborov državnega zbora za zadeve EU in zunanjo politiko povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki je na delovnem obisku v Sloveniji. Srečala se je tudi s predsednikom DZ in predsednico države.

Kos je poslancem prestavila delovni program komisije za leto 2027, sporočilo Priprave na širšo unijo in širitveni sveženj za leto 2026. Vse tri dokumente po njenih besedah povezuje ideja, kako "okrepiti Evropsko unijo, da bo sposobna odgovoriti na izzive današnjega časa".

"Živimo res v času velikih geopolitičnih sprememb, kjer prvič doživljamo pritisk od zunaj, kjer želijo določene sile škodovati Evropski uniji oziroma jo tudi ošibiti," je izpostavila Kos in spomnila, da je že predsednica komisije Ursula von der Leyen v svojem govoru o stanju v uniji izpostavila krepitev prizadevanj za močnejšo in bolj neodvisno Evropo.

V luči tega je ena ključnih prednostnih nalog komisije zagotoviti konkurenčnost evropskega gospodarstva. EU ima največji enotni trg na svetu, a njegovega potenciala še ne izkorišča v celoti, je dodala Kos. Program med drugim predvideva pripravo ukrepov za odstranitev administrativnih ovir na notranjem trgu, poenostavljanje evropske zakonodaje, poseben poudarek dajejo tudi znižanju stroškov energije.

Poslanca SDS Žan Mahnič in Andrej Kosi sta sicer podprla vsebino programa, a skeptična sta, ali je dejansko uresničljiv. Po besedah Kosija se program "sliši kot pravljica".

Marta Kos na seji.
Marta Kos na seji.
FOTO: Bobo

Evropski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi), ki se je prav tako udeležil skupne seje, je dejal, da ima občutek, da evropsko uradništvo ne sledi dovolj napovedi komisije, da bo za energetsko neodvisnost EU ter tudi znižanje cen energije ključna mešanica jedrske energije in obnovljivih virov. Kos je zato pozval, naj na to problematiko opozori na srečanjih komisarskega zbora s predsednico von der Leyen.

Kos se je strinjala, da Evropa na energetskem področju ne bo mogla biti neodvisna brez jedrske energije in dodala, da podpirajo uvajanje manjših jedrskih reaktorjev. Izpostavila pa je tudi nujo investiranja v daljnovode, saj da je ponekod dovolj energije, vendar je zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture ni mogoče prenesti v druge kraje.

Poslanec Gibanja Svoboda Matej Grah je na seji pripomnil, da se mu zdi sramotno, da niti premier Janez Janša niti zunanji minister Tone Kajzer med obiskom v Sloveniji ne sprejmeta evropske komisarke. Kos je čestital in ji dejal, da ne dela le v dobro EU, "ampak zagotovo dvigujete tudi ugled Republike Slovenije v mednarodnem prostoru".

Po zaključku skupne seje odborov se je Kos srečala s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom. Kot so sporočili iz Svobode, sta med drugim govorila "o aktualnih mednarodnih vprašanjih, predvsem o širitveni politiki in evropski perspektivi Zahodnega Balkana, krepitvi evropske enotnosti ter vlogi Slovenije kot zanesljive partnerice pri oblikovanju skupnih evropskih odgovorov na varnostne, gospodarske in geopolitične izzive".

Kos pa se je danes srečala s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem. Strinjala sta se, da ima širitev EU, zlasti na Zahodni Balkan, "pomembno geostrateško razsežnost", saj da je nadaljnje približevanje držav te regije uniji "pomembno za krepitev varnosti, stabilnosti in blaginje v širšem evropskem prostoru," so sporočili iz DZ. 

Marta Kos na delovnem obisku.
Marta Kos na delovnem obisku.
FOTO: Bobo

Pirc Musar v pogovoru s Kos: Širitev EU je geostrateška prioriteta Slovenije

Kos je danes sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kos in Pirc Musar sta na današnjem srečanju govorili o širitvi EU, krepitvi odnosov z Zahodnim Balkanom, Ukrajino in Moldavijo ter o pomenu podpore strukturnim reformam v državah kandidatkah, je predsedničin urad objavil na spletni strani.

Dodali so, da je predsednica Pirc Musar na srečanju z evropsko komisarko poudarila, da je širitev unije geostrateška prioriteta Slovenije. Izpostavila je tudi pomen procesa Brdo-Brioni in vlogo Centra za razvoj financ pri podpori reformam.

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KOMENTARJI4

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misterbin
06. 11. 2026 16.19
Evropo ošibijo in uničujejo vaši migranti nihče drugi
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
06. 11. 2026 16.19
Ne ni, to je geostrateška levičarske evrope, čigar cilj je narediti združene države evrope, da bi lahko vsaki državi ukazovali kaj mora počet. Samo čimprej ven iz te levičarsko propadle evrope
Odgovori
+1
1 0
bbb1981
06. 11. 2026 16.15
če Tara tako pravi pa naj bo tako
Odgovori
0 0
TITO50
06. 11. 2026 16.08
Mene samo zanima zakaj je Sloveniji tako geostrateškega pomena širitev EU na Balkan, mogoče zato, da bo potem priseljevanje v Slovenijo brez omejitev.
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+1
1 0
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