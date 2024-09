Marta Kos: Nikoli nisem imela proruskih stališč

"Že od začetka vojne sem na strani Ukrajine in ukrajinskega naroda. Odgovor Ukrajine na rusko agresijo je boj za evropske vrednote, demokracijo in svobodo vseh nas. Tako dolgo, kot bo potrebno, moramo podpirati Ukrajino na vseh možnih področjih - politično, finančno in vojaško," je zapisala in izrazila prepričanje, da bo lahko kot komisarka za širitev k temu veliko prispevala.

"Verjamem, da je politika širitve najuspešnejša zunanja politika EU, ki prinaša mir, stabilnost, blaginjo in nove možnosti ne le za nove članice, temveč za vse državljanke in državljane EU," je sporočila in menila, da je to v geopolitičnem okolju, ko je Rusija neizzvano napadla Ukrajino in s tem vnesla vojno na evropsko celino, še posebej pomembno.