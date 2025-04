Marta Kos po srečanju z Vučićem: S kom pa naj se v Srbiji pogovarjam?

"S kom pa se potem lahko pogovarjam, ali pa s kom naj se pogovarjam v Srbiji, da si bomo zagotovili, da bo Srbija ostala na evropski poti?" se je vprašala Kosova in nakazala na to, da država trenutno nima premierja in ministrov s polnimi pooblastili.

Kot je dodala, se je s predsednikom države, ki je kandidatka za članstvo že 13 let, pogovarjala tudi o reformah, potrebnih za nadaljevanje približevanja Evropski uniji.

"In ravno ta pogovor s predsednikom Vučićem, ki res ni bil enostaven, je privedel do tega, da imamo zdaj njegove obljube, ne samo meni, ampak tudi predsednici Evropske komisije in predsedniku sveta, da bo vse to, kar sem mu rekla, da mora Srbija narediti na evropski poti, v naslednjih tednih tudi naredila," je dejala za Radio Slovenija. Zatrdila je, da je v stalnem stiku tudi s srbskimi nevladnimi organizacijami, ki jim je obenem za naslednja leta zagotovila dodatna sredstva.