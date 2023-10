Martić Goloba seznanil z razmerami na RTVS, ki je v finančnih težavah

Nekdanji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je Martićeve navedbe o alarmantnem finančnem stanju na RTVS označil za "netočnosti, neresnice in laži". Med drugim je zavrnil Martićevo trditev, da RTVS že nekaj mesecev najema kredite za izplačilo plač. "V času mojega mandata smo pri zakladnici julija 2023 najeli 1,3 milijona evrov za regres. Znesek je bil vrnjen v roku nekaj dni. To je bila stalna praksa tudi prej," je zapisal na družbenem omrežju X.

Zvezdan Martić je finančno stanje zavoda na novinarski konferenci v začetku oktobra ocenil kot alarmantno. Odhodki zavoda so bili namreč že v obdobju od januarja do avgusta višji od prihodkov za 6,3 milijona evrov, medtem ko je prejšnje vodstvo v oceni napovedalo tak rezultat šele ob koncu leta, je povedal. Po oceni uprave bo RTVS končala poslovno leto z negativnim rezultatom v višini približno deset milijonov evrov, če bodo že sprejeti ukrepi uprave dosegli svoj namen.

Finančna stabilnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo opravlja RTVS, sta pogoj za neodvisno in kakovostno delovanje največjega medijskega zavoda v državi, so navedli v kabinetu predsednika vlade.

RTVS: Pogovori ne gredo v smeri zvišanja RTV-prispevka

Na RTVS so za 24ur.com pojasnili, da je finančno stanje zavoda resno. Dolgoročne rešitve iščejo na področjih, ki so zakonska obveza vlade, da jih financira, ob tem pa po načelih 'dobrega gospodarjenja' optimizirajo porabo znotraj hiše.

Kot so zapisali, je Martić obiskal ministrstvi za kulturo in javno upravo, kjer so se pogovarjali o pridobivanju sredstev za vzdržno poslovanje RTV. Zaradi poplav je nato prišlo do zamika pri odgovoru vlade oz. ministrstva. "Pogovori sicer ne gredo v smeri zvišanja RTV-prispevka. V skladu z zakonom je dolžnost vlade, da financira nekatere naše dejavnosti, ena od teh so npr. programi za narodnostne manjšine."

Glede posojil pravijo, da je prvo likvidnostno posojilo letos najelo še prejšnje vodstvo v juliju, nato pa je bilo potrebno tovrstna posojila najeti tudi vse nadaljnje mesece. Gre sicer za kratkoročna posojila, ki so v celoti vrnjena po nakazilu trajnikov za RTV-prispevek.

Na vprašanje, ali je prejšnje vodstvo res kupovalo slike, odgovarjajo, da je bilo od lanskega leta poslovnemu partnerju Galerija Ažbe za nakup grafik izdanih skupno 8 naročilnic, in sicer štiri v letu 2022 v vrednosti 27.300 evrov plus DDV in štiri v letošnjem letu v vrednosti 38.100 evrov plus DDV. Uprava nakup ocenjuje kot nepotreben.

"Morebitne ukrepe glede nakupa grafik Uprava RTV Slovenija še proučuje, vendar je trenutna prioriteta stabilizacija finančnega stanja javnega zavoda. Grafike so bile še pod nekdanjih vodstvom razstavljene v različnih pisarnah in sejnih sobah, kjer ostajajo do nadaljnjega," so še dodali.