Martin Berishaj zanika kakršenkoli stik z Robertom Golobom

"Predsednika vlade Republike Slovenije Roberta Goloba ne poznam, nikoli v življenju ga nisem srečal in nikdar nisem bil v stiku z njim. Ne glede na to, kolikokrat boste lažno novico reciklirali, bo ta ostala lažna." S temi besedami se je na spletu odzval kosovski veleposlanik na Hrvaškem Martin Berishaj na večkratno poročanje slovenskih in tujih medijev o domnevnih spornih transakcijah podjetja Gen-i na Kosovu.