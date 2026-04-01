Martin Drux o tem, kaj razkriva Global Risk Report 2026

Global Risk Report, ki ga izdaja Svetovni gospodarski forum ob strateški podpori družbe Marsh, letos praznuje svojo 21. izdajo. Poročilo vsako leto pomembno oblikuje agendo srečanja v Davosu. Njegova moč temelji na metodologiji: zasnovano je na kombinaciji zaznav več kot 1300 strokovnjakov za tveganje iz mednarodnih organizacij, akademske sfere in nevladnega sektorja ter mnenj več kot 11.000 poslovnih voditeljev iz 121 držav .

Martin Drux , vodja za multinacionalne stranke pri Marsh Evropa, je poudaril, da se je svet od objave poročila še dodatno pospešil in spremenil, vendar njegova relevantnost ni nič manjša – nasprotno. "Zelo lahko se izgubimo v kaosu vsakodnevnih naslovov in novic. To poročilo nam daje širšo podobo in pomaga razumeti, kje moramo graditi dolgoročno odpornost," je poudaril.

"Ena poglavitnih ugotovitev poročila je, da svet ni v fazi tranzicije, temveč v obdobju globokega preoblikovanja obstoječega reda. Pravila, ki so desetletja oblikovala svetovno gospodarstvo, se na novo presojajo, hkrati pa se krepijo novi vzorci tekmecev, zavezništev in geopolitične napetosti," je pojasnil Drux.

V tem kontekstu v ospredje stopa geopolitično tveganje. Geoekonomska konfrontacija, ki vključuje sankcije, trgovinske ovire in nadzor nad investicijami, je eno najhitreje rastočih kratkoročnih tveganj.

Dodatno kompleksnost svetovnega okolja povečuje to, da med najpomembnejšimi tveganji čedalje bolj izstopajo dezinformacije in lažne informacije ter družbena polarizacija. To tveganje ne deluje izolirano. Širjenje dezinformacij vpliva na zaupanje v institucije in proces odločanja, družbena polarizacija pa dodatno poglablja nestabilnost ter otežuje izvajanje ekonomske in regulatorne politike.

Po Global Risk Reportu so za Slovenijo ključne tri vrste tveganja: gospodarsko upočasnjevanje, pomanjkanje talentov in delovne sile ter nezadostno razvite javne storitve in socialna zaščita.

Gospodarski pritiski vplivajo na investicije in rast, hkrati pa pomanjkanje delovne sile omejuje sposobnost podjetij, da se odzovejo na potrebe trga. Ob tem kakovost javnih sistemov postaja ključni dejavnik dolgoročne stabilnosti. "Družbeno tveganje se je po zaznavanju voditeljev močno povečalo. Čedalje bolj je prepoznaven njegov vpliv na poslovanje," je dejal Drux.

Drux je tudi poudaril, da morajo podjetja aktivno pripravljati različne scenarije: "Stresni testi – na področju cen energije, motenj v dobavnih verigah, kibernetskih napadov ali sankcij – so poglavitna orodja, ki podjetjem pomagajo pri pripravi na negotovost."

Poseben poudarek mora biti po njegovih besedah na dobavnih verigah: "Prepoznavanje in obvladovanje tveganja v dobavnih verigah z uporabo podatkov v realnem času podjetjem omogoča sprejemanje informiranih odločitev in diverzifikacijo dobaviteljev."

Prilagodljivost delovne sile postaja poglavitni, medtem ko je eden največjih izzivov današnjega časa upad zaupanja. To je močno načeto, zato sta vlaganje v blagor zaposlenih in njihovo zadržanje pomembnejša kot kadarkoli prej, še posebno v obdobju organizacijskih sprememb, ki jih prinaša pospešen razvoj umetne inteligence.

Na koncu Drux poudarja, da mora biti odpornost sistemsko vgrajena v poslovanje: "Naložbe v odpornost infrastrukture in fizičnega premoženja podjetjem ne pomagajo le pri blaženju morebitnih motenj, temveč neposredno pripomorejo k trajnostni rasti, znižanju stroškov zavarovanja in izboljšanju celotnega profila tveganja."

Naročnik oglasne vsebine je Marsh Adria risk forum.