Eden najbolj priljubljenih in zagotovo najbolj znan slovenski duhovnik Martin Golob je, potem ko je na družbenem omrežju Instagram objavil fotografijo, kako na rolki lovi ravnotežje, vzbudil ogromno pozornosti. A ne zaradi rolke, ampak zaradi superg. Cena njegovih belih superg znamke Nike naj bi se namreč gibala od štiri vse tja do 16 tisoč evrov. Gre za original ali ponaredek in kdo jih je kupil? Sam pravi, da jih je dobil v dar. Kako na taka obdarovanja gledajo drugi dušebrižniki?