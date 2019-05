13 let, 34.000 kilometrov peš, 19.000 s kolesom. Martin in Starsky na misiji

Martin Hutchinson je bil nekoč gasilec. A se je odločil, da zaradi zgodovine srčnih bolezni v družini, visoko stresen poklic zamenja za bolj umirjenega - mizarskega. Od nekdaj je bil tudi navdušen nad naravo in potovanji. Tako si je omislil ladjo in se odpravil na plovbo. "Za ladjo nisem zapravil toliko, kot si morda mislite, to je bil zelo dober nakup," pravi.

"Ko se je potopila, sem bil pravzaprav svoboden"

A nesreča nikoli ne počiva. In tako je nekega dne ob obali Afrike gledal, kako se njegova dragocena ladja potaplja. Z vsemi njegovimi stvarmi vred. Medtem ko so njega rešili na tovorno ladjo, je bilo za njegovo plovilo prepozno.

"V trenutku, ko se je potopila, se dojel, da sem ostal brez vsega, kar sem imel. Vsaj v klasičnem, materialnem smislu. Ampak jaz sem to videl kot neko novo svobodo, popustile so spone, ki človeka vežejo na svet, kjer je merilo lastnina. Te se krčevito oklepamo, hočemo več in več, to pa nas spravlja v stres ... Ampak, ko je potonila, sem pa pomislil – živ sem, gremo naprej."

Pot pod noge ali 34.000 kilometrov peš po 21 državah Južne Amerike

Od nekdaj je rad odkrival svet, opazoval naravo, zato se je odločil, da si izpolni dolgoletno željo in obišče Južno Ameriko. "Torej sem šel tja. Začel sem hoditi in vse skupaj se je razvilo v devet let hoje. Ko sem hodil, sem ugotovil, kako pomembno je, da se človek umiri. Kdaj ste nazadnje zavestno pogledali okoli sebe? Neverjetno, koliko stvari zamujamo. Hoja je res dober način, da si ogledaš planet, pa tudi, da zares vidiš družbo, ugotoviš, kako zelo smo postai sužnji hitenja. Tudi zdaj, ko kolesarim, pogosto opazujem voznike. Kot blisk švignejo mimo tebe, deset metrov kasneje pa cvilijo gume, ko se ustavljajo pri semaforju. Nesmiselno. Ampak podobno tudi živimo. Zato toliko stresa, bolezni, telo ni narejeno za takšen nenavaden tempo."

Opazovanje okolja - 34.000 kilometrov peš in 19.000 s kolesom - ga je tudi spomnilo na to, kako zelo se je naš planet v samo nekaj stoletjih, predvsem pa v zadnjih desetletjih, spremenil."Ko sem bil mlajši, sem okoli sebe videl veliko bolj zeleno okolje, danes, ko jih imam 57, vidim ogromno uničenja. To pomeni, da generacije, ki prihajajo, ne bodo videle krasote, ki sem jo videl jaz. Ne bodo mogle uživati v planetu. Kar vedno povem ljudem je – planet je naš najboljši prijatelj, tudi mi bi morali biti njegov."

Izsušena jezera in egoizem ljudi

Pa nismo. "Videl sem ogromno rek in jezer, ki so jih ljudje uničili do te mere, da jih ni več – od Bolivije, Čila do Argentine. Gre za področja, tako uničena, da človek komaj verjame. Kar skušam dopovedati ljudem je – vprašajte se, kako s svojim vedenjem vplivate na okolje in druge ljudi. Vem, da je življenjski stil, ki ga imamo, udoben, ampak na svetu je 7,5 milijarde ljudi. Že to, da vržete smeti v koš, je prispevek."

Čeprav ga je okolje zanimalo od nekdaj, v mladosti ni razmišljal, da bo nekoč njegov zvesti javni zagovornik. "Nisem eden tistih, ki "doživijo razsvetljenje" ter se nečesa lotijo."Njegov odnos z naravo se je gradil leta in leta."Planet nam toliko daje, skriva še vedno veliko skrivnosti. Ljudje smo ustvarjeni za to, da smo povezani s planetom, ne da se zapremo med štiri stene. Krasna plat današnjega sveta je, da imamo ogromno tehnologije, ki dela namesto nas, mi pa bi morali porabiti čas, da se povežemo z naravo, morda tudi vrtnarimo. Ustvarjeni smo za gibanje. Ampak mi smo obstali, obsedeli s telefonom v roki. Ljudje celo sedijo ob nogometnem igrišču s telefonom v roki, namesto da bi se podili po zelenici."

Podobno, kot smo obstali in zaspali na mestu, ko gre za reševanje okolja: "Ljudje si v zvezi z reševanjem okoljske problematike postavljamo časovne cilje. Trenutno je govora o desetletju. Ampak – kaj se zgodi v praksi. Odkar smo si postavili deset let, je minilo že kar nekaj časa. In kaj se je v tem času spremenilo? Ne prav veliko. Na cestah je isto število avtomobilov, po morju plujejo vse večje ladje, vse več letimo in še naprej ustvarjamo goro odpadkov. Kdaj bomo torej dejansko začeli implementirati spremembe? Potem bomo pa prišli do devetega leta in iskali instant rešitve, ker se bo bližal skrajni rok. Neumno si je postavljati časovne cilje, treba je začeti zdaj. Čez deset let ne bo več pomembno."

Plastika v telesu ter počasna in boleča smrt

Opozarja tudi, da so cilji, ki si jih zadajamo preskromni. "Lepo je, da se znebimo slamic in plastenk. Ampak kruta resnica je, da je okoli nas tudi v vsem drugem toliko plastike, da je to šele prvi korak, ne končna rešitev. Prišli smo tako daleč, da snovi, prisotne v plastiki, najdemo v živih organizmih. Si predstavljate, na kaj vse v človeškem telesu to vpliva?"

Samo v času odkar potujem, lahko povem, da sem slišal veliko visokoletečih načrtov o tem, kako bomo poskrbeli za okolje, v praksi pa videl le malo konkretnih rezultatov. No, vsaj na strani enačbe, ki bi morala biti naša skrb. Večina živi v mestih, degradacije okolja sploh ne vidijo. V marsikateri državi imate čudovit obalni del pa povsem opustošeno notranjost, ampak tega ljudje ne vidijo, tudi zato se miselne spremembe dogajajo počasi. Druga stran enačbe je seveda jasna: klimatske spremembe, zaradi katerih se marsikje ne da več pridelati hrane, v Španiji in na Portugalskem so ogromne težave, izsušene reke, staljeni ledeniki, poplave ... Morda vsega tega ne moremo ustaviti, ampak pravo vprašanje, ki bi se ga morali vprašati je, ali lahko dolgoročno preživimo. To bi nas moralo skrbeti in morali bi storiti vse, da bo temu tako. In na to vprašanje ne bi smeli gledati egoistično. Ukvarjamo se samo s seboj, ampak če ne bodo preživeli insekti, se bo sčasoma zrušila prehranska veriga. To je počasna, boleča, ampak gotova smrt."

Martinu se pridruži Starsky: Sadite drevesa, namesto, da na Facebooku delite všečke

Že nekaj časa mu na poti družbo dela Starsky. Srečal ga je na Portugalskem, kjer je v zavetišču sprehajal pse. Postala sta nerazdružljiva."Mislim, da nama je bilo usojeno, da sva skupaj. Je odličen pomočnik, pravzaprav sva odlična ekipa. Zaradi njega je lažje pristopiti k ljudem, se je pa tudi naučil pobirati odvržene plastenke, kar ljudi vedno navduši."

Svoja spoznanja danes deli s poslušalci na predavanjih, pojavlja se v medijih, za širjenje sporočila uporablja družbena omrežja. Njegova predavanja so slišali učenci skoraj 700 šol. Od osnovnošolcev do študentov, čeprav priznava, da so mlajši učenci hvaležnejša publika, saj vase srkajo znanje, medtem ko najstniki pogosto zdolgočaseno strmijo v zaslon. Poudarja, da "živeti zeleno" ne pomeni na Facebooku všečkati objav, ki opozarjajo, da planet potrebuje drevesa. "Ne. Pojdite, posadite drevo, pa ta dosežek objavite. To bo smiselno."

Ljudem tudi sporoča, naj nehajo pričakovati, da bo za okolje poskrbela "država". "Odgovornost se začne pri nas. Med potovanji sem povsod videl gore plastike. Ker tako pač ravnamo s planetom. Kot s smetnjakom. Seveda drži, da so velika podjetja veliki onesnaževalci, ampak prispevek "ljudstva" se pa najbolj kaže v količini plastike, v drevesih, ovitih v plastične vrečke, v tem da obstajajo primeri, ko so v Indiji v kravi našli 14 kilogramov plastike. Ampak takrat je to ljudi šokiralo. Danes je teh posnetkov kolikor hočete, ljudje se pa smejejo, ko jih gledajo, ker so postali nekaj običajnega. In tega ne govorim na pamet. Ko sem te posnetke prvič pokazal v šolah, so bili vsi pretreseni. Danes jih ne ganejo več."