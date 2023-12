'Martin Krpan, dobrodošel doma. Naj te tvoja krila nosijo skozi naše modro nebo'

OGLAS

Za nakup dveh letal Slovenija skupaj namenja slabih 129 milijonov evrov (brez DDV). Kaj bo za to dobila? Slovenska vojska bo, ko bo operativno postalo tudi drugo letalo, imela zagotovljeno stalno operativnost letalskega transporta svojih pripadnikov, poleg tega pa bosta letali pokrivali potrebe države ob naravnih in drugih nesrečah. Tu bosta tudi za pomoč pri gašenju požarov v naravi. Vsako letalo bo lahko odvrglo po 8000 litrov vode. Polkovnik Janez Gaube, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva SV, je povedal, da se bodo s prihodom letala zmogljivosti in spekter 15. polka bistveno povečali. "Uporabljali ga bomo za prevoz vojakov, različnega tovora in opreme, vozil, odmetavanje tovora in padalcev, gašenje, medicinske prevoze in evakuacijo državljanov," je pojasnil večnamembnost plovila.

Letalo so sicer pripeljali italijanski piloti, saj je bil to del dogovora o primopredaji. "Dve posadki naših pilotov sta že usposobljeni za 70 odstotkov operacij s tem letalom. Izobraževanje pilotov se bo nadaljevalo 15. januarja na mariborskem letališču, saj bo steza v Cerkljah deležna prenove. Naši piloti so sicer že sedaj upravljali z letalom, vendar je bil samo proces primopredaje zamišljen tako, da so ga pripeljali piloti izvajalca." Spartan bo na mariborskem letališču ostal predvidoma šest mesecev. Gaube je pohvalil napredek, ki ga je slovensko letalstvo, ki sloni na bogati tradiciji, storilo v zadnjih 30 letih. "V tem kratkem razvojnem obdobju smo dosegli dobre rezultate in vzpostavili usposobljeno, primerno opremljeno in učinkovito enoto letalstva SV." Kot je dejal, je vojaško letalstvo ena ključnih komponent sodobnih vojsk, ki omogoča različne operacije, vključno z nalogami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

"Martin Krpan, dobrodošel doma kot 40. član flote Slovenskega vojaškega letalstva. Naj te tvoja krila varno nosijo skozi naše modro nebo in širše, z željo, da je število vzletov vedno enako številu pristankov. Srečno, Martin Krpan," je svoj nagovor sklenil poveljnik 15. polka. Pogodbo o nakupu letal sta podpisala obrambna ministra Marjan Šarec in njegov italijanski kolega Guido Crosetto. Gre za nakup po modelu "vlada vladi". Drugo letalo bo omogočalo razpoložljivost v primerih, ko prvo zaradi tehničnega vzdrževanja ne bo razpoložljivo. V Slovenijo naj bi prispelo ob koncu leta 2024. Bo pa v skladu z dogovorom državo stalo 3,5 milijona evrov manj kot prvo.

Šarec je dejal, da gre za veliko pridobitev za SV. "To je velika transportna zmogljivost, ki je doslej nismo imeli. V prvi vrsti bo letalo uporabno za vojaške operacije, za transport ljudi in opreme na misije. Po drugi strani pa je letalo tudi zelo uporabno tudi za civilne namene. Ko bo prišel v državo še gasilni modul, ki smo ga naročili, bomo s tem pridobili tudi dodatne gasilske kapacitete za gašenje iz zraka. S tem bo flota za gašenje, skupaj s štirimi Air Tractorji, izpopolnjena."

Obrambni minister sicer dodaja, da bo nova zmogljivost popolna, ko bo vojaško letalstvo prejelo še drugo letalo. To je namreč nujno potrebno za zagotavljanje stalne operativnosti. "Šele ko bomo imeli dve tovrstni letali, bomo lahko zagotovili plovnost vedno in povsod. Pri letalstvu je tako, da je potrebno imeti več letal istega tipa, da imaš lahko letala plovna. Ko se bodo pridružili še novi helikopterji, po sporazumu vlada-vladi z Italijo, bo 15. polk vojaškega letalstva res veliko pridobil. To se bo zgodilo v prihodnjih letih. Ko bo to izvedeno, bo SV bistveno bogatejša v smislu zmogljivosti. Kar je najbolj pomembno – od tega bodo največ imeli državljani in državljanke." Te zmogljivosti krepimo po zadnjih dveh velikih naravnih katastrofah pri nas, je dodal. Letalo bo sicer razpoložljivo tudi za druge državne organe Republike Slovenije in za morebitne potrebe Nata in EU.

23-metrski velikan, ki lahko prepelje več kot 11 ton tovora Različica letala, ki je prispelo v Slovenijo in ki ga izdeluje italijansko podjetje Leonardo, velja za najnovejšo in najsodobnejšo. Opremljena je med drugim z opremo za satelitsko komunikacijo in prepoznavanje sovražnika. Spartana sicer odlikuje tudi sposobnost vzletanja in pristajanja v neugodnih vremenskih pogojih ter na neugodnih terenih. Za vzlet ali pristanek mu zadostuje že nekaj sto metrov travnatega ali makadamskega terena. 23-metrov dolgo letalo lahko prepelje 11.500 kilogramov tovora. Prevaža lahko 46 vojakov oz. padalcev, v sklopu medicinske evakuacije pa lahko prepelje 36 nosil.

Gasilni modul oz. cisterna sicer še ni prispela v Slovenijo. Ko bo modul nameščen, pa bo letalo sposobno odmetavati vodo tudi dlje časa in ne samo v enem kosu, kot je to počel romunski Spartan brez modula med gašenjem požarov na Krasu. S posebno črpalno postajo je mogoče modul napolniti v osmih minutah. Celoten postopek pristanka, polnjenja in vzleta pa naj bi tako trajal vsega 30 minut. Slovenija je letos sicer prejela tudi dve letali Air Tractor za gašenje požarov, ki se nahajata na Brniku. Konec novembra sta se letali v Slovenijo vrnili z dobavljenimi plovci, ki sedaj omogočajo zajemanje vode iz rek, jezer in morja.

Dvomotorno turbopropelersko vojaško transportno letalo Spartan je sicer zmogljivejša sestrska različica transportnega letala Alenia G.222. Letalo ima enake motorje kot Lockheed Martin C-130J Super Hercules, z njim si deli tudi nekatere druge sisteme. C-27J so naročile oz. imajo v uporabi tudi nekatere druge članice Nata, kot so Bolgarija, Grčija, Italija, Litva, Romunija, Slovaška in tudi ZDA.

Tehnične specifikacije: Posadka: 2 Kapaciteta: 60 vojakov ali 46 opremljenih padalcev ali 36 nosil Tovor: 11 500 kg Dolžina: 22,7 m Razpon kril: 28,7 m Višina: 9,64 m Površina krila: 82 m2 Prazna teža: 17 000 kg Maks. vzletna teža: 30 500 kg Motorji: 2 turbopropelerska motorja Rolls-Royce AE2100-D2A, 3 460 kW vsak Propelerji: 6-kraki Dowty Propeller 391/6-132-F/10, 4,15 m premer Maks. hitrost: 602 km/h Potovalna hitrost: 583 km/h Dolet: 1 852 km z 10,000 kg tovorom dolet z 6 000 kg tovorom: 4 260 km Največji dolet: 5 926 km Višina leta (servisna): 9 144 m