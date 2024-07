Martin Strel s kajakaši in kanuisti počastil tudi Ljubljanico

Športno evforijo je začinil tudi plavalec Martin Strel, ki je preplaval Ljubljanico od Vrhnike do Tromostovja v Ljubljani. Človek, ki je preplaval največje reke sveta, je predvsem vesel, da je Ljubljanica neprimerno bolj čista od večine rek na svetu. Na poti so se mu pridružili mladi kajakaši in kanuisti, napoveduje pa, da bodo kmalu po Ljubljanici z njim plavali tudi kopalci.