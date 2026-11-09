Martinovanje naj se ne konča tragično: Če pijete, ne vozite

Alkohol bistveno poslabša sposobnosti, ki so nujne za varno udeležbo v prometu. Zmanjšuje koncentracijo, upočasnjuje odzivni čas, slabša presojo hitrosti in razdalje ter spodbuja nepremišljene in tvegane odločitve. S tem se povečuje možnost prometnih nesreč, ki se lahko končajo tudi z najhujšimi posledicami.

Vožnja pod vplivom alkohola pa ne predstavlja nevarnosti zgolj za voznika, temveč tudi za njegove sopotnike in vse druge udeležence v prometu. Že ena napačna odločitev lahko povzroči nesrečo z dolgoročnimi posledicami za številne ljudi.