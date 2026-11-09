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Slovenija

Martinovanje naj se ne konča tragično: Če pijete, ne vozite

Ljubljana, 09. 11. 2026 07.41 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
N.V.
Vožnja avtomobila

Bliža se martinovanje in to pogosto spremlja tudi uživanje alkoholnih pijač. Policija ob tem opozarja vse voznike, motoriste, kolesarje in druge udeležence v prometu, da je treba ravnati odgovorno in upoštevati osnovno pravilo: če pijete, ne vozite, če vozite, ne pijte. Policija bo v tem času izvajala tudi poostren nadzor nad vozniki.

Alkohol bistveno poslabša sposobnosti, ki so nujne za varno udeležbo v prometu. Zmanjšuje koncentracijo, upočasnjuje odzivni čas, slabša presojo hitrosti in razdalje ter spodbuja nepremišljene in tvegane odločitve. S tem se povečuje možnost prometnih nesreč, ki se lahko končajo tudi z najhujšimi posledicami.

Vožnja pod vplivom alkohola pa ne predstavlja nevarnosti zgolj za voznika, temveč tudi za njegove sopotnike in vse druge udeležence v prometu. Že ena napačna odločitev lahko povzroči nesrečo z dolgoročnimi posledicami za številne ljudi.

Pijani voznik
Pijani voznik
FOTO: Shutterstock

Ob tem policija poziva vse, naj odgovorno načrtujejo svojo vrnitev domov še pred začetkom druženja. Izberite treznega voznika, uporabite javni prevoz, taksi ali drugo varno obliko prevoza, ključe svojega vozila pa prepustite osebi, ki alkohola ni uživala.

Poostren nadzor

V tem času bodo policisti izvajali tudi poostrene nadzore psihofizičnega stanja voznikov in preverjali prisotnost alkohola. Namen je povečati varnost udeležencev v prometu ter preprečiti morebitne prometne nesreče.

S tem se policija pridružuje sporočilu preventivne akcije "Slovenija piha 0,0 - Izberi sebe, ne alkohola, ker je dovolj opojno že življenje samo" in vse udeležence v prometu poziva, naj tudi v času praznovanj poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih.

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KOMENTARJI4

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sLOVEnec56
09. 11. 2026 09.27
kaj pa je, a boste častili?
Odgovori
+1
1 0
Omizje
09. 11. 2026 09.21
trenuto so v fazi pogajanja z zdravstvenimi domovi ter bolnicam da se postavijo pivomati in vinomati
Odgovori
0 0
Banion
09. 11. 2026 08.40
saj nihče ne vozi ko pije, nažlampa se že prej. Alkohol je težava in žal smo od njega zelo tolerantni
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+1
2 1
Mclaren
09. 11. 2026 09.11
S to vlado pa še bolj!
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+1
1 0
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