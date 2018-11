Martinovanje ni več praznik, ampak zgolj obdobje pijančevanja

11. novembra je martinovo, ki ga v Sloveniji praznujemo predvsem kot praznik vina. Ljudski rek sicer pravi, da je martinovo "jesenski pust" in morda lahko temu celo prikimamo, saj toliko opitih glav in šem, kot jih opazimo na martinovo, vidimo drugače le še za pusta. Je pa martinovanje povezano z vinom, in ta je že od nekdaj slovenska nacionalna pijača. Sicer pa imata tako pust kot vino malo opraviti s svetim Martinom, čigar god praznujemo 11. novembra.

Sv. Martin Tourski je bil namreč cerkveni konjeniški častnik v Galiji, sedanji Franciji. Legenda pravi, da je pozimi leta 334 pred mestnimi vrati srečal berača brez obleke. Prerezal je svoj plašč in ga polovico dal beraču, da ne bi zmrznil. In zaradi takih dogodkov je bil pri ljudeh priljubljen in tako so ga vaščani, proti njegovi volji, izvolili za škofa. Po legendi naj bi se skril med gosi, ker ni želel postati škof, a ker so ga gosi izdale, mu ni preostalo drugega, kot da je omenjeno službo sprejel.

Sicer so novembra naši predniki praznovali v zahvalo za letino in dobro pašo. In ker v tem času dozori tudi vino, so ga kasneje začeli povezovati tudi s sv. Martinom. Legenda namreč pravi, da naj bi tudi sv. Martin (tako kot Jezus) spremenil vodo v vino.Svet’ Martin iz mošta dela vin’. Tudi zato je pri nas navada, da za martinovo krstijo vino; prej je bil mošt, od tega trenutka je pa vino.

V skladu s šegami in navadami lahko šaljivi blagoslov opravi le moški, preoblečen v škofa. V povezavi s tem običajem moški, preoblečeni v svete Martine, škofe, redovnike, patre in kmete, hodijo od vinograda do vinograda in tam opravljajo duhamorne ritualne obrede.