Martinovanji v Kopru, ki ju ne smete zamuditi!

November bo v Kopru znova v znamenju vina, glasbe in druženja. Altroke Martinovanje po koprskih palačah ter martinovanje v kleti Vinakoper prinašata vsak svojo zgodbo, a oba ostajata zvesta tistemu, zaradi česar je martinovo v Istri tako posebno. Pridružite se praznovanju ob odličnih vinih, dobrih okusih in sproščenem druženju.

Altroke Martinovanje: s kozarcem v roki med veličastnimi koprskimi palačami

Kaj pravite na martinovanje, pri katerem vas za vsakimi vrati pričaka novo doživetje? V soboto, 14. novembra 2026, bo Altroke Martinovanje povezalo istrska vina in vinarje z arhitekturo ter umetnostjo. Med 15. in 21. uro vas bodo v Pretorski palači, Armeriji in Foresteriji, palači Belgramoni Tacco ter Galeriji Loža pričakali vinarji s svojimi vini in zgodbami.

Sprehod med palačami bo hkrati potovanje skozi različne umetniške izraze. Prisluhnili boste lahko harfistki Bilki Peršič in Oktetu Aljaž, si ogledali gledališki nastop skupine Serpentes ter se v Pretorski palači udeležili vodenih vinskih doživetij s sommelierjem. Ko se bodo degustacije po palačah zaključile, pa večera še ne bo konec. Ob 21. uri se bo dogajanje preselilo v Ložo, kjer se bo druženje ob glasbi nadaljevalo do polnoči.

Z eno vstopnico doživite celotno martinovo popoldne in večer. Vključeni so obisk štirih prizorišč, kozarec za vino z vrečko, deset vinskih degustacij, degustacijski prigrizki, kulturno-zabavni program in vstop na večerni zaključek.

Early bird vstopnice so že razprodane, vstopnice po ceni 31 evrov, pa so na voljo na Eventimu . Ker je bil dogodek lani razprodan, priporočamo, da si svojo zagotovite čim prej.