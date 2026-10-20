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Martinovanji v Kopru, ki ju ne smete zamuditi!

Ljubljana, 20. 10. 2026 00.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Martinovanje Koper

En večer v istrski vinski kleti, drugi med veličastnimi koprskimi palačami.

November bo v Kopru znova v znamenju vina, glasbe in druženja. Altroke Martinovanje po koprskih palačah ter martinovanje v kleti Vinakoper prinašata vsak svojo zgodbo, a oba ostajata zvesta tistemu, zaradi česar je martinovo v Istri tako posebno. Pridružite se praznovanju ob odličnih vinih, dobrih okusih in sproščenem druženju.

Martinovanje Koper
Martinovanje Koper
FOTO: Jaka Ivančič

Altroke Martinovanje: s kozarcem v roki med veličastnimi koprskimi palačami

Kaj pravite na martinovanje, pri katerem vas za vsakimi vrati pričaka novo doživetje? V soboto, 14. novembra 2026, bo Altroke Martinovanje povezalo istrska vina in vinarje z arhitekturo ter umetnostjo. Med 15. in 21. uro vas bodo v Pretorski palači, Armeriji in Foresteriji, palači Belgramoni Tacco ter Galeriji Loža pričakali vinarji s svojimi vini in zgodbami.

Sprehod med palačami bo hkrati potovanje skozi različne umetniške izraze. Prisluhnili boste lahko harfistki Bilki Peršič in Oktetu Aljaž, si ogledali gledališki nastop skupine Serpentes ter se v Pretorski palači udeležili vodenih vinskih doživetij s sommelierjem. Ko se bodo degustacije po palačah zaključile, pa večera še ne bo konec. Ob 21. uri se bo dogajanje preselilo v Ložo, kjer se bo druženje ob glasbi nadaljevalo do polnoči.

Z eno vstopnico doživite celotno martinovo popoldne in večer. Vključeni so obisk štirih prizorišč, kozarec za vino z vrečko, deset vinskih degustacij, degustacijski prigrizki, kulturno-zabavni program in vstop na večerni zaključek.

Early bird vstopnice so že razprodane, vstopnice po ceni 31 evrov, pa so na voljo na Eventimu. Ker je bil dogodek lani razprodan, priporočamo, da si svojo zagotovite čim prej.

Martinovanje v kleti Vinakoper: večer, ki diši po Istri

Martinovanje Koper
Martinovanje Koper
FOTO: Jakob Bužan

Za praznovanje v družbi istrskih vinarjev pa si rezervirajte petek, 6. november 2026. V kleti Vinakoper na Šmarski cesti 1 bo martinovanje Samo ena je Istra združilo nove vinske letnike, njihove ustvarjalce in vse, ki radi odkrivajo okuse domačega vinorodnega okolja.

Praznovanje se bo ob 17. uri začelo z imenovanjem botre malvazije in botra refoška, ob 18. uri pa bodo vinarji odprli. To bo priložnost, da spoznate nove letnike, poklepetate z vinarji in odkrijete svojega novega favorita. Za glasbo in ples bo poskrbel Febra band, ob 21.30 pa se bo večer nadaljeval v restavraciji KOGO na zabavi St. Martin by KOGO.

Martinovanje bo imelo tudi dobrodelno noto. S projektom 15 odtenkov rdeče istrski vinarji združujejo svoja vina za dober namen, izkupiček od prodaje dobrodelnih steklenic pa bo namenjen društvu Palčica Pomagalčica. Tako lahko delček večera odnesete domov in obenem podprete lepo zgodbo.

Vstopnica stane 25 evrov in vključuje tudi zabavo v KOGU.

Dve martinovanji, dve različni doživetji in veliko razlogov, da november preživite v Kopru. Ne glede na to, ali vas bolj privlači vzdušje vinske kleti ali večer med koprskimi palačami, vas čakata dobra vina, zanimiv program in pravo martinovo razpoloženje.

 

Naročnik oglasne vsebine je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper.

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