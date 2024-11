Pozvek na Ptuju: Martinovo namesto dva dni letos kar štiri

Ne nazaj. Naprej pa gredo organizatorji martinovanj. Če je lansko leto martinovanje potekalo dva dni, bo letos štiri. In ne samo to, na Ptuju so se odločili za prav posebno novost. Mlajši od 29 let bodo imeli degustacijo vina zastonj. Aleksander Pozvek je sicer to starost presegel, a vseeno se je odpravil na Ptuj preverit kdo bo lahko zastonj pil in koliko. Martinovo se je tako začelo. Ne pozabite pa, da je zmernost lepa čednost.