Martinovo brez druženja, a ne brez blagoslova vina

Za nekatere god svetnika, za druge praznik vina, za tretje pa več kot to. Štajerci pravijo, da je martinovo štajersko novo leto. A letos bo tudi Martin v znamenju koronaukrepov, torej brez množičnih prireditev. Aleksander Pozvek pa se je odločil, da bo na ta praznik vino blagoslovil kar pri grosupeljskem duhovniku Martinu Golobu, ki goduje na ta dan. Vinarji s Krasa pa so ljubitelje terana že pred časom povabili, da si praznik pričarajo kar doma. V Goriških brdih in Vipavi pa stavijo na spletne degustacije.

