Masa plač se bo do leta 2028 dvignila za 1,4 milijarde evrov

Približno 190 tisoč javnih uslužbencev se bo februarja končno razveselilo višjih plač. To bo prvi del postopnega uveljavljanja reforme plačnega sistema v javnem sektorju, sledilo bo še pet obrokov, zadnji je predviden januarja 2028. A s tem niso še vse fronte zaprte. Še vedno stavkajo zdravniki, stavko pa so znova zaostrili operaterji številke 112. Dogovorjeni smo bili za ločena pogajanja, pojasnjujejo, pa vlada do tega dne ni določila še niti datuma, ko bi znova lahko sedli za skupno mizo.