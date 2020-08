Dan po uvrstitvi na rdeči seznam že incident v Piranskem zalivu

Danes zjutraj naj bi se v Piranskem zalivu spet zgodil incident, v katerem sta bila vpletena slovenski in hrvaški ribič, na kraj pa sta nato pripela še najprej hrvaška pomorska policija, nato pa še slovenska. Kot nam je sporočil bralec, ki je bil priča dogodku, se je vse dogajalo ob školjčišču na sredini zaliva. "Med vplutjem hrvaške ribiške ladje na poti do školjčišča, ki je postavljeno bližje sredini zaliva, je ta očitno opazila tudi manjši slovenski ribiški čoln blizu sredinske črte in omenjenega školjčišča. Predvidevam, da je hrvaška ladja poklicala njihov policijski čoln, ki je praviloma privezan v Stari Savudriji. Ta je s polno hitrostjo vplul v zaliv, prečkal z arbitražo določeno razmejitveno črto (50 metrov od obale, če me spomin ne vara) in bil na poti, da bi pregnal/oglobil naš ribiški čoln. Ko se je dodobra že približal sredinski črti, pa je bilo opaziti izplutje slovenskega policijskega čolna, ki je nato prestregel hrvaško policijsko plovilo. Po nekajminutnem kontaktu je slovenski policijski čoln odplul do slovenskega ribiča, hrvaški policijski čoln se je umaknil proti svoji obali v smeri Dragonje in oba ribiča očitno lahko sedaj mirno nadaljujeta svoja opravila," je opisal.



Kot je bralec še dodal, je očitno, da so naši obmejni organi želeli zaščititi naše ribiče, uspešno preprečili očiten poskus posredovanja hrvaških organov preko nove mejne črte, in "kolikor lahko opazujem, stojijo v pripravljenosti pred piranskim pristaniščem, če bi bil ponovni poseg potreben".