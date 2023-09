Finančna uprava zaplenila maseratija. Snežič: Avto ni moj

V nadaljevanju je razkril, da je bilo zaseženo vozilo v preteklosti v lasti podjetja, a ga je pred dvema letoma prodalo bosanskemu državljanu. Omenjeno podjetje po besedah Snežiča ni njegovo, ampak je tam le prokurist. "Ta avtomobil ni moj, s tem avtomobilom nimam nič in naj se vrne lastniku, saj po tablicah vidijo, da so bosanske registrske tablice, jaz pa sem slovenski državljan," je še povedal.

Pojasnil je tudi, da je njegov davčni dolg zastaral pred osmimi meseci, tako da do Fursa, kot pravi sam, nima več neplačanih davčnih obveznosti . "Tako da, če so šli zaplenit bosanski avtomobil od mojega prijatelja, se samo bojim, da bodo spet davkoplačevalci morali čez čas plačati veliko odškodnino," je dejal Snežič v pogovoru za našo televizijo.

Februarja letos smo poročali, da je finančna uprava sredi Maribora naložila in v svojo garažo odpeljala znamenitega maseratija, ki ga vozi Snežičeva žena . Vozilo je tam moralo ostati, dokler Snežič oziroma njegova žena ne pojasnita, zakaj so na njem registrske tablice države zunaj carinskega območja, torej iz Bosne in Hercegovine, pri nas pa se uporablja že več kot 185 dni. Če se vozilo že dalj časa uporablja v Sloveniji, bi morala biti namreč plačana uvozna carina.

Snežič je tedaj pojasnil, da je lastnik avtomobila fizična oseba iz BiH, njegova žena pa ima ta avto v najemu. Ustavili so jo uslužbenci Fursa, a ker pri sebi ni imela vseh ustreznih dokumentov o vozilu, so ji ga na kraju zasegli.

Po mesecu dni so uslužbenci finančne uprave Roku Snežiču oziroma njegovi ženi nato vrnili zaseženega maseratija bosanskih registrskih tablic. Snežič nam je informacijo potrdil, a zadeve ni želel obširneje komentirati, češ da je takšna želja njegove žene. Na Fursu so pojasnili, da so uporabnici vozila izdali odmerno odločbo, ki jo je ta v celoti poravnala. Po prejemu celotnega plačila so ji vozilo prepustili.