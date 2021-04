Kako je bilo videti maševanje na daljavo? 'Občutek ni isti'

Že drugo leto zapored je najpomembnejši krščanski praznik minil v luči koronskih ukrepov. Odpovedane so bile vse procesije, namesto v živo so verniki velikonočne maše spremljali na daljavo. Dovoljena je bila le delitev svetega obhajila, a se ga je ob upoštevanju vseh ukrepov udeležila le peščica vernikov. Kako pa je videti maševanje na daljavo? Občutek ni isti, vsi močno potrebujemo bližino in občutek sprejetosti, razlaga koseški župnik Igor Dolinšek, ki pa mu je s pomočjo moderne tehnologije to vseeno uspelo, pravijo verniki.

