Maškare obiskale UKC Maribor

Mariborsko porodnišnico oziroma Oddelek za perinatologijo v UKC Maribor so opoldne obiskali kurenti iz skupine 'Koranti Prvenci'. Iz UKC Maribor so sporočili, da je skupino kurentov, katere član je tudi njihov diplomirani babičar Matjaž Leben, sestavljalo 22 članov, med njimi pa so bili tudi otroci. "Po ljudskem izročilu kurenti prinašajo srečo, dobro letino, plodnost in odganjajo zle duhove ter zimo," so še dodali.

Sicer pa je bilo pustno tudi na drugih oddelkih v mariborskem UKC. Na Twitterju so namreč objavili številne fotografije zaposlenih, ki so si nadeli pustne maske in tako popestrili dan obiskovalcem in bolnikom.