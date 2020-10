Maske za učence in otroke v šoli niso več obvezne, ravnatelji zadovoljni

Zaščitne maske od zdaj niso več obvezne za otroke v vrtcih in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku. Prav tako niso več obvezne za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje pomočnike, za učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. V Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije so izrazili zadovoljstvo, da je vlada prisluhnila strokovnim priporočilom.

Kot smo poročali, je vlada na petkovi dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Odlok pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni covid-19 sicer določa obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta). Spremembe odloka zdaj določajo izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna.

icon-expand Maske v šolah FOTO: Dreamstime

To velja za otroke v vrtcih in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku. Prav tako maska ni obvezna za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole, pri opravljanju neposrednega dela z učenci, in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda osnovne šole in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj dveh metrov medosebne razdalje. Višji in visokošolski učitelji maske ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.