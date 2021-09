Masovna nesreča 2021: 280 gasilcev, 45 vozil in helikopter slovenske vojske

V Žalcu je potekala enodnevna reševalna vaja Masovna nesreča 2021. Na vaji so preverili operativno delovanje ter sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob veliki masovni prometni nesreči. Vajo si je ogledal tudi minister za obrambo Matej Tonin in po koncu ocenil, da je visoka usposobljenost ključna pri nudenju pomoči.

Kot je Matej Tonin dejal v izjavi za medije po koncu vaje, je usposobljenost zelo pomembna pri nudenju hitre in profesionalne pomoči ob takšnih masovnih nesrečah. Napovedal je, da bo obrambno ministrstvo opravilo svojo domačo nalogo, kar pomeni, da bo še naprej izboljševalo status služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. Vodja vaje Klemen Herle je povedal, da je v današnji vaji sodelovalo 280 pripadnikov služb zaščite in reševanje. Na vaji je sodelovalo tudi 45 vozil in helikopter Slovenske vojske. Šlo je za reševalno vajo v primeru prometne nesreče avtobusa in kombiniranega vozila, v nesreči pa je bilo poškodovanih 45 oseb. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Podoben dogodek se je sicer zgodil pred 20 leti na območju Šempetra v Savinjski dolini, ko je vlak trčil v avtobus z otroki, ki so se vračali z ogleda Jame Pekel. V nesreči so štirje otroci umrli, veliko pa jih je bilo poškodovanih, pravi Herle. Reševalno vajo je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Vrbje. Na vaji so poleg omenjenega prostovoljnega gasilskega društva sodelovali še operativni sestavi prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Žalec, poklicne gasilske enote iz Celja, celjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, Policijska uprava Celje ter nekaj žalskih podjetij.