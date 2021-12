Mastercard® Pop-up restavracija za popoln uvod v praznične dni

Vemo, kako so jedi še okusnejše v družbi ljubljenih. Posebni trenutki, v katerih smo skupaj uživali, so postali redkejši, zato jih še toliko bolj cenimo. Trenutna situacija nas je malce oddaljila od naših najdražjih, zato je želja po skupnih trenutkih in uživanju ob dobri hrani toliko močnejša. Praznični december je kot nalašč za ustvarjanje skupnih spominov in ob ustreznih previdnostnih ukrepih je vseeno marsikaj izvedljivo.

Zato Mastercard skupaj s Hišo Franko in svetovno priznano chefinjo Ano Roš, edino nosilko dveh Michelinovih zvezdic v Sloveniji, predstavlja edinstveno pop-up restavracijo, oblikovano ob lansiranju najnovejših ekskluzivnih ugodnosti za imetnike premium kartic Mastercard World in Mastercard World Elite. Vendar to ne bo le pop-up restavracija, to bo restavracija, ki bo gostom ponudila prav posebna doživetja. Že sama lokacija ima simbolni pomen, pop-up restavracija bo med 6. in 11. decembrom namreč v čudovitem ambientu Atrija glavne pošte v Ljubljani. Pošta je skozi zgodovino združevala ljudi in tudi tokrat bo z nepozabnimi spomini povezala bližnje.

Za popoln uvod v praznične dni se bo iz skrivnostnega Posočja le za nekaj dni v ljubljanski vrvež preselila ekipa Hiše Franko, kjer bo 7. najboljša chefinja na svetu, Ana Roš, posebej za to priložnost ustvarila osemhodni meni z največjimi uspešnicami Hiše Franko.