Masters of Dirt: Po dolgih letih spektakel znova v Sloveniji!

Kar se je ugibalo že nekaj časa, je zdaj tudi uradno: največja 'freestyle' predstava na svetu Masters of Dirt se vrača v Slovenijo. Dolgo pričakovani spektakel Freestyle Showdown bo 1. marca v Ljubljani v Areni Stožice!

Pobudnik in ustvarjalec spektakla Georg Fechter je potrdil, da bo adrenalinska senzacija po več kot desetletju vnovič na ogled slovenskim ljubiteljem, ki sicer kar redno obiskujejo vsakoletne predstave v Gradcu v Avstriji in živijo edinstveni M.O.D. življenjski slog. Masters of Dirt je sicer v Sloveniji doslej gostoval dvakrat (v letih 2011 in 2013) in obakrat navdušil občinstvo ter razprodani dvorani, tokrat pa organizatorji obljubljajo dodobra prenovljen spektakel, ki si je na več kot 200 nastopih v 22 državah širom sveta utrdil sloves najbolj uspešnega 'freestyle' šova na svetu.

Letos bo predstava Masters of Dirt dosegla nove razsežnosti s kar 31 uprizoritvami v 14 mestih v petih državah. Ljubljana bo prva postaja letošnjega popotovanja največjih mojstrov adrenalina na dveh in štirih kolesih, vrhunec bo vnovič na Dunaju od 14. do 16. marca, zaključek turneje pa bo letos 31. maja v Berlinu.

In kaj lahko pričakujete na letošnjem akrobatskem spektaklu v Stožicah? - Osupljive akrobacije s snežnimi sanmi, štirikolesniki, buggyji, rolerji, skiroji, BMX kolesi, FMX motorji in gorskimi kolesi. - Povsem novo "ognjeno sekcijo", ki vključuje najspektakularnejše pirotehnične učinke v zgodovini 'freestyle' šovov in najsodobnejše LED učinke. - Eksploziven nastop ekipe Fuelgirls in energične ritme didžeja Mosakena. - Prvo predstavitev Electric Mana, novega 'freestyle' junaka, ki bo prvič nastopil na šovu M.O.D. - Dinamično mešanico adrenalina, glasbe in vizualnih učinkov.

Na letošnji Masters of Dirt v Ljubljano prihaja več kot 40 najboljših 'freestyle' športnikov na svetu, med njimi tudi Francoz David Rinaldo, dvakratni dobitnik zlate medalje na XGames v Moto X Best Trick, Američan Connor Stitt, najmlajši kolesarski akrobat, ki je pri 13 letih izvedel trojni salto nazaj na BMX kolesu, Poljak Dawid Godziek, zmagovalec turneje Triple Crown Freestyle Mountain Bike World Tour 2024, Poljakinja Natalia Niedzwiedz, najmlajša akrobatka, ki je že pri 19 letih izvedla dvojni salto nazaj in mnogi drugi. Seveda pa ne smemo pozabiti na prav posebnega zvezdnika Masters of Dirt, ki bo ob taki sceni prvič nastopil pred domačim občinstvom: na šovu bo namreč tudi Aleš Rozman, prvi Slovenec, ki se je že leta 2013 pridružil karavani M.O.D. in svetovni pionir akrobacij na štirikolesniku, eden redkih svetovnih zvezdnikov, ki izvaja s štirikolesnikom tudi salto nazaj!

Visokooktanski spektakel akcije, dinamičnega vodenja, glasbe in osupljivih vizualnih efektov bo nepozabna izkušnja za občinstvo vseh starosti. Vstopnice za predstavo, ki bo v soboto, 1. marca v Ljubljani v Areni Stožice so že na voljo TUKAJ, več informacij o spektaklu pa najdete na www.mastersofdirt.com.

Poleg klasičnih vstopnic (od 30 evrov naprej) so za šov v Stožicah na spletni strani Eventima in bencinskih servisih Petrola na voljo tudi otroške vstopnice (do 12 let) in Premium vstopnice, ki poleg predčasnega vstopa v areno z ogledom proge v parterju vključujejo tudi darilno vrečko z izdelki Masters of Dirt.

