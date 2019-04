Ko se sprašuješ ali boš še videl otroke, objel ženo ... Na vojnem območju je vsak veren

Pred nekaj dnevi se je vrnil iz Latvije, kjer se skupaj s slovenskimi vojaki, ki so tam na misiji, praznoval cvetno nedeljo. Po podatkih Slovenske vojske (SV) je v začetku marca v mednarodnih operacijah in na misijah delovalo 349 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske - na Kosovu, v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Iraku, Latviji, Libanonu, Maliju, Makedoniji, Siriji, Srbiji in Ukrajini.

Da vsaj za praznike kot sta božič ali velika noč občutijo nekaj domačnosti, pa pomagajo poskrbeti tudi tisti, ki v SV zagotavljajo duhovno oskrbo. "Običajno obiščemo vse misije. Vojaški kaplan s seboj običajno prinese kakšno šunko, saj gre običajno za kulturna območja, kjer teh dobrot ni na pretek. Pa kakšno slovensko potico – samo, da je domača. Ne morete si predstavljati, koliko v tujini pomeni pol koščka domače potice. Tukaj tega ne cenimo, ker se trgovinske police kar šibijo. Tam pa je drugače. Sicer pa se priprave na veliko noč začnejo na veliko soboto. Vsi barvamo pirhe. No, včasih smo tudi "malo zlobni", pa imamo tekmovanje v ribanju hrena v zaprtem kontejnerju. Znamo se pač tudi pozabavati. Potem vse to odnesemo k blagoslovu in se skupaj veselimo."

Jakopič ni eden tistih duhovnikov, ki so "od nekdaj vedeli", da želijo stati pri oltarju. Njegov domači kraj je Vojnik pri Celju, kjer pravi, da je kot otrok opazoval ministrante, ki so se mu zdeli strašansko zanimivi. Tako je bil vesel povabila domačega župnika, da se jim pridruži. Ker ga je navduševalo ustvarjanje z lesom, se je vpisal na srednjo lesarsko šolo, jo uspešno končal in celo delal kot mizar. "Še vedno pa je bil moj zgled domači župnik. In ko sem si postavljal življenjske cilje, sem si rekel, da želim biti kot on."

Sledilo je šest let študija. "Minilo je neverjetno hitro. In ko me je škof na koncu vprašal ali bom postal duhovnik, sem rekel – pa poskusimo. In ta poskus je danes star 21 let."

Da bo velik del tega časa preživet v SV, si takrat ni predstavljal. Njegovo prvo delovno mesto je bila Brestanica pri Krškem. In medtem ko je sam nabiral duhovniške izkušnje, se je Slovenija pripravljala na vstop v zvezo Nato. "Takrat se je v vojski začela tudi interna reorganizacija. In eno od vprašanj je bilo, kako je z duhovno oskrbno. Naši so na to odgovorili, da imamo v Sloveniji v ta namen psihologe, na kar je bilo rečeno - ne, ne, tisto je psihološka oskrba, kje je duhovna? Ni je bilo. In tako je vlada leta 2000 Cerkev zaprosila za dva duhovnika. Takratni ljubljanski nadškof dr. Franc Rode je dal Jožeta Pluta, mariborski, dr. Franc Kramberger pa mene."

Vas je to, da so vas poslali v vojsko, presenetilo?

Izvedel sem sredi nekega vročega avgustovskega dne, ko sem župnijsko gospodinjo iz Brestanice peljal na srečanje kuharic na Bizeljsko. Pa mi je pokojni mariborski kanonik Jože Goličnik rekel – Matej, ti boš vojak! Sem ga malo debelo pogledal in odvrnil – ne, jaz sem župnik. Pa je rekel – ne, ne, saj ti bo zdaj še škof povedal. Pa torej srečam nadškofa Krambergerja, ki me je vprašal, če vem, da vojska potrebuje duhovnika. Odgovoril sem – da. Pa je vprašal, kaj si o tem mislim. Obljubil sem pokorščino, zato sem mu povedal, da bom seveda spoštoval njegovo odločitev. In tako sem šel.

Kakšni so bili prvi koraki duhovnikov v vojski?

Sprva smo oboji tipali teren. Duhovniki nismo vedeli, kaj početi v vojski, vojska ni vedela, kaj bi počela z nami. Pa smo rekli, poglejmo v druge dežele, ki imajo tradicionalno razvito duhovno oskrbo, tudi med vojaki. Tako so me poslali v Kanado, kjer sem končal častniško šolo po standardih zveze Nato.

Po končanem šolanju pa so me v strukturah slovenske vojske dodelili takrat v edino profesionalno enoto, prvo brigado slovenske vojske, to so bili namreč še časi, ko smo imeli še naborniški sistem.

Kako pomemben del uvajanja v vojsko – ne le z vidika novih znanj – je bilo šolanje v Kanadi?

Za duhovnika v vojski je zelo pomembno, da čuti z vojakom, da ve, kaj pomeni imeti modre prste od mraza ali pa od potu zlepljeno zadnjo plat. Tako bolje čutiš dušo in bitje srca vojaka.

Ste med cerkvijo in vojsko našli kakšne vzporednice?

Cerkev in vojska sta hierarhični organizaciji. Duhovniki obljubimo čistost, uboštvo in pokorščino in to so ideali, ki se jim moramo bližati čim bolj. Vedno jih, kot vemo, ne dosegamo. Ampak če smo mi to grešni in nesposobni doseganja ciljev, še ne pomeni, da moramo ideale znižati ali vrednote prilagoditi.

Kaj pa prilagajanje vojakov na duhovnika?

Prve tri mesece noben vojak v jedilnici za ni upal za mizo sedeti z duhovnikom. Ker si bil pač "ta črn". Ampak sčasoma se je to spremenilo in danes smo duhovniki v vojski izjemno lepo sprejeti, na to kažejo tudi podatki, koliko otrok vojakov krstimo ali koliko zakramentov podelimo odraslim vojakom, koliko vojaških porok imamo … Vojska nas v celoti podpira, edina težava je, da se je naša dejavnost tako razširila, da vsega ne zmoremo.

Ob vojakih skrbite tudi za njihove družinske člane …