Matej Mohorič vabi rekreativne kolesarje na legendarno izkušnjo v Kranj

Ni naključje, da je ravno Matej Mohorič, Kranjčan po rodu, ambasador premierne izvedbe L'Etape Slovenia, ki bo svoj »debut« doživela ravno v Kranju v nedeljo, 4. 9. 2022. Njegova rojstna vas Podblica se tako zarisuje na zemljevid krajev, skozi katere vodijo trase rekreativnih prireditev L'Etape pod okriljem blagovne znamke Tour de France (Dirke po Franciji) in potekajo po celem svetu: od Kanade, Južne Amerike, nekaterih evropskih državah do Avstralije in Kitajske.

O vrhunskosti Mateja Mohoriča, člana ekipe Bahrain-Victorious, pričajo številni izjemni uspehi. Leta 2012 je postal svetovni mladinski prvak na cestni dirki, leta 2013 pa še svetovni prvak do 23 let. Leta 2014 je prejel Bloudkovo plaketo za »pomemben mednarodni športni dosežek«. Pred petimi leti je zmagal v sedmi etapi (Lliria - Cuenca, 207 km) dirke Po Španiji, kar je bil njegov prvi večji uspeh na klasičnih tritedenskih dirkah. Zatem je leta 2018 dobil še deseto etapo na dirki Po Italiji, osvojil je tudi dirko po Beneluksu in po Nemčiji. Lani je postal še državni prvak v cestni dirki ter z zmagama v 7. in 19. etapi na slovitem Touru kot drugi slovenski kolesar dosegel etapne zmage na vseh treh tritedenskih dirkah. Njegov letošnji največji uspeh je zmaga na klasičnem kolesarskem spomeniku Milano–San Remo. V karavani vrhunskih kolesarjev Mohorič velja za zelo razgledanega in studioznega tekmovalca, znan je po svojih vratolomnih spustih, pogosto pa v moštvu tudi poskrbi za dobro voljo, saj ima zelo izrazit smisel za humor. Pred kratkim je izšla njegova biografija v knjižni izdaji.

