Matej Oražem tudi uradno napovedal kandidaturo za župana Domžal

Matej Oražem je uradno potrdil to, kar je že nekaj časa neuradno znano. Na novinarski konferenci je napovedal svojo kandidaturo za župana mestne občine Domžale in predstavil svojo vizijo za prihodnost kraja severno od prestolnice.

"Zdi se, kot da smo ujeti v zanko nekako utrujene lokalne politike, v imenu katere so žrtvovane številne dobre ideje, pobude in pričakovanja občank in občanov. Če želimo iz povprečnosti, sivine in rutine, moramo ponuditi možnost novim, alternativnim pogledom in verjamemo, da so drugačne ter še boljše Domžale mogoče in nujne," je razloge za svojo kandidaturo za župana mestne občine Domžale na svoji spletni strani podelil Matej Oražem. Po uvodni predstavitvi v Hiši na Travniku v Dobu je Oražem kot razlog za kandidaturo navedel tudi številne zamujene priložnosti občine v preteklosti in široko podporo močne ekipe sodelavcev in podpornikov.

Najvišji občinski stroški v Sloveniji V odgovorih na vprašanja je Oražem poudaril potrebo po znižanju občinskih stroškov, za katere je analiza Računskega sodišča pokazala, da so med najvišjimi v Sloveniji. Ne glede na to, da izhaja iz športa je dejal, da bo svojo pozornost posvetil tudi drugim projektom, kot so širitev zdravstvenega in kulturnega doma, prenovo gasilnega doma, selitev doma starejših občanov ter pokrit bazen. Obljublja izboljšanje komunikacije z občani in uvedbo participativnega proračuna ter boljše sodelovanje občine z državo.

Na področju prometa bo zagovarjal povezavo z Ljubljanskim potniškim prometom ter vzpostavitev lokalnih povezav znotraj občine Domžale. V centru mesta si želi pokrite tržnice in velikega tržnega prostora, kjer bo zagovarjal jasno strategijo prostorskega urejanja občine in mesta. Zavzemal se bo tudi za izvedbo projektov avtocestnega izvoza Študa in povezovalne ceste Želodnik – Vodice, kjer bi svoje mesto našla tudi inovativna in prodorna podjetja, ki jih v Domžalah primanjkuje.

