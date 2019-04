Matej Pirc glavni izvršni direktor DUTB

Na njegovo mesto so neizvršni direktorji DUTB konec januarja začasno imenovali nekdanjega prvega moža Slovenskega državnega holdinga in dotedanjega finančnega direktorja DUTB Mateja Pirca , ki je bil tudi edini izvršni direktor DUTB, potem ko sta se v minulih tednih s položaja poslovila Andrej Prebil in Jože Jaklin .

V DUTB je bilo sicer že pred tem precej kadrovskih menjav. Vlada je namreč iz upravnega odbora DUTB odpoklicala predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovalaTomaža Beska. Nato je v vlogi skupščine DUTB za neizvršnega direktorja imenovala še Marka Tišmo.

Vse te kadrovske spremembe so sledile objavi ugotovitev interne revizije na DUTB, da so bile pri prodaji zemljišča, na katerem tovarno v Logatcu dokončuje švicarski Lonstroff, storjene nepravilnosti in da niso bili spoštovani interni akti.

Je pa vlada prejšnji teden določila nove smernice za delovanje DUTB. Po novem bo morala npr. DUTB strateško pomembne poslovne odločitve predložiti v presojo in soglasje vladi kot skupščini, spremembe je vlada vnesla tudi na področje cenitve nepremičnin in v razmejitev pristojnosti med izvršnimi direktorji in upravnim odborom kot celoto.