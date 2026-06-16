Na tožilstvu potrdili: Tonin uveljavil poslansko imuniteto

Kot smo poročali v petek, so Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat dobili dopis sodišča, da bo v zadevi Knovs stekel predobravnavni narok. Dopis je v ponedeljek prejel tudi Tonin, a z drugačno vsebino. Obtožni predlog zoper njega je bil namreč zavržen. Zakaj? Kot evropski poslanec lahko ima imuniteto.
Na Specializiranem državnem tožilstvu so nam danes potrdili, da trije obdolženci niso uveljavljali poslanske imunitete, zato ni procesnih ovir za začetek kazenskega postopka zoper njih.
"Za enega obdolženca, ki se je skliceval na imuniteto, je tožilstvo iz razloga smotrnosti predlagalo izločitev kazenskega postopka do odločitve Evropskega parlamenta o odvzemu ali podelitvi poslanske imunitete. Ker ni mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o imuniteti, so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper tega obdolženca. Na tak način se kazenski postopek zoper ostale tri obdolžence ne bi zavlekel in bi se zagotovilo sojenje v razumnem roku," so nam odgovorili.
Zadeva Knovs se torej za Vrtovca, Žaklja in Horvata seli v sodno dvorano na predobravnavni narok.
Kaj sklicevanje na imuniteto pomeni za postopek pred sodiščem?
Na Specializiranem državnem tožilstvu pojasnjujejo, da gre pri poslanski imuniteti za začasno procesno oviro, kar izhaja tudi iz obrazložitve sklepa sodišča o zavrženju obtožnega predloga v delu zoper enega obdolženca, ki se je skliceval na imuniteto. "Zavrženje obtožnega predloga iz tega razloga ne pomeni, da je o zadevi vsebinsko odločeno. V primeru odvzema imunitete s strani Evropskega parlamenta bo Specializirano državno tožilstvo RS zoper tega obdolženca lahko ponovno vložilo obtožni predlog."
Po besedah sogovornikov iz pravnih vrst to torej pomeni, da bi, če bi Toninu imuniteto vzeli, tožilstvo zoper njega lahko vložilo nov, ločen obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali.
Kot smo že poročali, Tonin zadeve Knovs ne komentira.
Česa jih obtožujejo?
Tožilstvo poslance obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa. Obtožnica se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka tedanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka. Ta je danes minister za obrambo.
V NSi vztrajajo, da so poslanci delo v okviru Knovsa opravljali zakonito, kar, verjamejo, se bo pokazalo tudi na sodišču. Ob tem pa so navedli, da gre očitno za nadaljevanje "političnega pregona poslancev".
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