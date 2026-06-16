Na tožilstvu potrdili: Tonin uveljavil poslansko imuniteto

Kot smo poročali v petek, so Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat dobili dopis sodišča, da bo v zadevi Knovs stekel predobravnavni narok. Dopis je v ponedeljek prejel tudi Tonin, a z drugačno vsebino. Obtožni predlog zoper njega je bil namreč zavržen. Zakaj? Kot evropski poslanec lahko ima imuniteto.

Na Specializiranem državnem tožilstvu so nam danes potrdili, da trije obdolženci niso uveljavljali poslanske imunitete, zato ni procesnih ovir za začetek kazenskega postopka zoper njih.

"Za enega obdolženca, ki se je skliceval na imuniteto, je tožilstvo iz razloga smotrnosti predlagalo izločitev kazenskega postopka do odločitve Evropskega parlamenta o odvzemu ali podelitvi poslanske imunitete. Ker ni mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o imuniteti, so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper tega obdolženca. Na tak način se kazenski postopek zoper ostale tri obdolžence ne bi zavlekel in bi se zagotovilo sojenje v razumnem roku," so nam odgovorili.

Zadeva Knovs se torej za Vrtovca, Žaklja in Horvata seli v sodno dvorano na predobravnavni narok.