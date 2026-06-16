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Slovenija

Na tožilstvu potrdili: Tonin uveljavil poslansko imuniteto

Ljubljana, 16. 06. 2026 16.06 pred 1 uro 2 min branja 58

Avtor:
Kaja Kobetič N.L.
NSi vložila listo kandidatov za evropske volitve

Obtožni predlog zoper evropskega poslanca in člana NSi Mateja Tonina v aferi Knovs je zavržen, ker se je Tonin skliceval na poslansko imuniteto, ki jo kot evropski poslanec lahko ima. Kot so nam odgovorili s Specializiranega državnega tožilstva, so sami predlagali izločitev kazenskega postopka do odločitve Evropskega parlamenta o odvzemu ali podelitvi poslanske imunitete, da se kazenski postopek zoper ostale tri obdolžence medtem ne bi zavlekel.

Kot smo poročali v petek, so Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat dobili dopis sodišča, da bo v zadevi Knovs stekel predobravnavni narok. Dopis je v ponedeljek prejel tudi Tonin, a z drugačno vsebino. Obtožni predlog zoper njega je bil namreč zavržen. Zakaj? Kot evropski poslanec lahko ima imuniteto.

Na Specializiranem državnem tožilstvu so nam danes potrdili, da trije obdolženci niso uveljavljali poslanske imunitete, zato ni procesnih ovir za začetek kazenskega postopka zoper njih.

"Za enega obdolženca, ki se je skliceval na imuniteto, je tožilstvo iz razloga smotrnosti predlagalo izločitev kazenskega postopka do odločitve Evropskega parlamenta o odvzemu ali podelitvi poslanske imunitete. Ker ni mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o imuniteti, so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper tega obdolženca. Na tak način se kazenski postopek zoper ostale tri obdolžence ne bi zavlekel in bi se zagotovilo sojenje v razumnem roku," so nam odgovorili.

Zadeva Knovs se torej za Vrtovca, Žaklja in Horvata seli v sodno dvorano na predobravnavni narok.

Del odločbe, ki jo je prejel Matej Tonin
Del odločbe, ki jo je prejel Matej Tonin
FOTO: POP TV

Kaj sklicevanje na imuniteto pomeni za postopek pred sodiščem?

Na Specializiranem državnem tožilstvu pojasnjujejo, da gre pri poslanski imuniteti za začasno procesno oviro, kar izhaja tudi iz obrazložitve sklepa sodišča o zavrženju obtožnega predloga v delu zoper enega obdolženca, ki se je skliceval na imuniteto. "Zavrženje obtožnega predloga iz tega razloga ne pomeni, da je o zadevi vsebinsko odločeno. V primeru odvzema imunitete s strani Evropskega parlamenta bo Specializirano državno tožilstvo RS zoper tega obdolženca lahko ponovno vložilo obtožni predlog."

Po besedah sogovornikov iz pravnih vrst to torej pomeni, da bi, če bi Toninu imuniteto vzeli, tožilstvo zoper njega lahko vložilo nov, ločen obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali.

Preberi še Afera Knovs: obtožni predlog zoper Tonina zavržen

Kot smo že poročali, Tonin zadeve Knovs ne komentira.

Česa jih obtožujejo?

Tožilstvo poslance obtožuje zlorabe uradnega položaja v času, ko so delovali kot poslanci in člani Knovsa. Obtožnica se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka tedanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka. Ta je danes minister za obrambo.

V NSi vztrajajo, da so poslanci delo v okviru Knovsa opravljali zakonito, kar, verjamejo, se bo pokazalo tudi na sodišču. Ob tem pa so navedli, da gre očitno za nadaljevanje "političnega pregona poslancev".

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KOMENTARJI58

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steinar
16. 06. 2026 17.35
banda pokvarjena…isto kot da bi rekel “kriv sem ampak mi noben nic ne more” in se nam veselo reži…pokvarjenc en
Odgovori
0 0
enapi
16. 06. 2026 17.33
Lopof cerkveni
Odgovori
+3
3 0
simple man
16. 06. 2026 17.30
Banda kršanska!
Odgovori
+3
4 1
hobotnica1
16. 06. 2026 17.29
Zakaj imuniteto ?
Odgovori
+1
3 2
Diabloss
16. 06. 2026 17.27
nedolžen pa se sklicuje na imuniteto. Ma srečo da je prišel v EU parlament
Odgovori
+1
3 2
heroj2000
16. 06. 2026 17.26
Je pa ja nedolžen, imunitete ne rabi.
Odgovori
+0
2 2
mario7
16. 06. 2026 17.25
Toliko to o poštenosti nsi-ja.
Odgovori
+8
9 1
Vrhovni poveljnik
16. 06. 2026 17.24
Lažnivi kljukec in njegovi koruptivneži so zdaj v vladi. Prej so morali zlorabljati KNOVS, da so prikrivali korupcijo, zdaj bodo z največjim trgovcem z orožjem in lopovom državnega premoženja, noriškim kraljem Janezsom I. Koruptivnim, postavili nov organ za odkrivanje korupcije! Seveda bodo tam le njihove marionete, ki bodo služile le prikrivanju njihovega kriminala. Notarsko overjeni lažnivec pa dobi nekaj drobtinic, pa bo mir. Tako pač deluje Koalicija za ropanje volilcev.
Odgovori
+4
5 1
Posteni
16. 06. 2026 17.21
Jok jok.. pa mamiki pod krilo..
Odgovori
-1
1 2
PetindvajsetUR
16. 06. 2026 17.20
Opala, so se mal hlacke zatresle. Upam, da ti vzamejo imuniteto, da se bos lahko branil pred krivosodjem... Če bos le posto vzel iz nabiralnika..al kak ze uci to najvecji?
Odgovori
+3
4 1
Buci in Bobo
16. 06. 2026 17.21
Kaj pa je storil "nezakonitega"?
Odgovori
-2
1 3
Uporabnik-1442225
16. 06. 2026 17.19
A se je pokakal? Ja ostr.ek evropska plača ni majhna
Odgovori
+1
2 1
zibertmi
16. 06. 2026 17.16
ve da je kriv
Odgovori
+5
7 2
Don Muri
16. 06. 2026 17.15
Pravi vernik
Odgovori
+4
6 2
bandit1
16. 06. 2026 17.14
Izgubljeni kamijonček pa le ni toliko zaostal.
Odgovori
+9
11 2
Nace Štremljasti
16. 06. 2026 17.12
to je romskokatoliška vira,pedofelija,lažnivost,kraja,potem se pa sprašujejo zakaj imajo prazne cerkve,ter nanjko fajmoštrov pravilno
Odgovori
+13
14 1
Celjan78
16. 06. 2026 17.10
na faci se mu vidi, da je kriv!
Odgovori
+12
13 1
Uporabnik-1442225
16. 06. 2026 17.19
Po nosu?
Odgovori
-1
0 1
Šani
16. 06. 2026 17.10
Baraba
Odgovori
+11
12 1
HeavyDxxx
16. 06. 2026 17.08
Pa sej vsi Slovenci točno vemo, da je tole ena komunistična nameštalka.
Odgovori
-5
5 10
zibertmi
16. 06. 2026 17.17
in namestil jo je edini komunist v parlamentu ivan janez janša bil od leta svojega 17.
Odgovori
+2
4 2
Uporabnik-1442225
16. 06. 2026 17.20
Ne govori o vseh, naj gre na sodišče in dokaže zato so sodišča
Odgovori
+1
1 0
štajerc65
16. 06. 2026 17.07
Če ni kriv se ne rabi sklicevati na imuniteto tak da,,,,, ima po moje nekaj masla na glavi. One tri ki so bili z njim pa hitro porihtat pa ne s pogojno.
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+15
16 1
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