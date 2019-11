Matej Tonin 'samopoškodoval' Slovenijo

Hrvaški medijski konglomerat Styrie - Večernji list, 24sata.hr in tednik Express, v lastništvu avstrijskega podjetja in na Hrvaškem pod nadzorom patra Ivana Tolja, ki je v imenu hrvaške vlade ponujal podkupnino za utišanje slovenskih novinarjev, je včeraj povezal javni del poročila Knovsa s slovenskim odnosom do arbitražnega postopka. Akcija hrvaške vlade in obveščevalnih služb preko medijev Ivana Tolja je nov poskus vpliva na tožbo, ki jo je Slovenija vložila proti Hrvaški zaradi neupoštevanja razsodbe arbitražnega sodišča in je namenjena predvsem hrvaški javnosti. Spretno pa izkoriščajo domače obračunavanje slovenskih politikov na hrbtu obveščevalnih služb.