'Nika je pokazala, da je iz podobnega testa kot Lindsey Vonn'

Ameriški mediji poročajo, da vsak udeleženec olimpijade, ki tekmuje za ZDA, dobi 180.000 evrov, ne glede na to, kaj je na olimpijadi dosegel, zato se mnogi sprašujejo, ali je šlo pri vztrajanju pri nastopu smučarke Lindsey Vonn za strast do tekmovanja in novih medalj, za norost ali tudi za marketinško potezo. "To nima nikakršne zveze z marketingom, gre za posebne ljudi," je prepričan športni psiholog Matej Tušak, ki dodaja, da so športniki ljudje, ki hočejo biti prvi in najboljši ter bodo za to storili vse. "To je izven tega, kar si predstavljamo navadni smrtniki." Če bi se njen nastop razvil drugače, bi imeli danes popolnoma drugačne komentarje," je prepričan.

Nika Prevc je po dominantni sezoni veljala za absolutno favoritinjo, pa se ni izšlo za zlato medaljo, čeprav v svetovnem pokalu suvereno zmaguje. Po osvojenem drugem mestu je dejala, da je bila pod prevelikim pritiskom, s katerim se ni znala spopasti. Zakaj se zgodijo take stvari? "Kar nekaj slovenskih punc je v intervjujih jokalo, Nika Prevc, Nika Vodan, Ilka Štuhec, Glorija Kotnik, vse to kaže, koliko čustev je v ozadju in kako si želijo doseči rezultat in kaj vse so pripravljene storiti. Zmaga le eden, ostali so razočarani," pojasnjuje Tušak, ki izpostavlja, da so olimpijske igre stresen dogodek, na katerega se je pametno psihično pripraviti. Po njegovem mnenju bi morala vsaka olimpijska reprezentanca imeti športnega psihologa.