Slovenija

'Nika je pokazala, da je iz podobnega testa kot Lindsey Vonn'

Ljubljana, 10. 02. 2026 06.00

24UR ZVEČER
Srebrna kolajna za Niko Prevc

Zdravje za ceno uspeha? Po grozljivem padcu ameriške smučarske šampionke Lindsey Vonn na olimpijski smukaški tekmi se postavlja vprašanje – ali je 41-letnica s tem nastopom prestopila mejo, ob razkritju, da vsak udeleženec ameriške reprezentance za nastop na olimpijadi dobi 180.000 evrov, pa tudi, ali je šlo tudi za marketinško potezo in ne samo za športni motiv. Po padcu so strokovnjaki ugotovili, da njeno levo koleno zaradi strgane vezi ni zdržalo pritiskov, kar je privedlo do usodne napake. Želja po medalji pa prinaša tudi psihološki napor, priznavajo tekmovalke in tekmovalci, ki imajo v glavi zgolj odličja. Naša skakalka Nika Prevc denimo se srebrne medalje sprva ni razveselila, a ko je spoznala in se zavedala, kaj ji je uspelo, je bila presrečna tudi zaradi srebrne medalje. Kaj torej žene športnike naprej in kako se spopasti s pritiski velikih tekmovanj?

Ameriški mediji poročajo, da vsak udeleženec olimpijade, ki tekmuje za ZDA, dobi 180.000 evrov, ne glede na to, kaj je na olimpijadi dosegel, zato se mnogi sprašujejo, ali je šlo pri vztrajanju pri nastopu smučarke Lindsey Vonn za strast do tekmovanja in novih medalj, za norost ali tudi za marketinško potezo. "To nima nikakršne zveze z marketingom, gre za posebne ljudi," je prepričan športni psiholog Matej Tušak, ki dodaja, da so športniki ljudje, ki hočejo biti prvi in najboljši ter bodo za to storili vse. "To je izven tega, kar si predstavljamo navadni smrtniki." Če bi se njen nastop razvil drugače, bi imeli danes popolnoma drugačne komentarje," je prepričan.

Nika Prevc je po dominantni sezoni veljala za absolutno favoritinjo, pa se ni izšlo za zlato medaljo, čeprav v svetovnem pokalu suvereno zmaguje. Po osvojenem drugem mestu je dejala, da je bila pod prevelikim pritiskom, s katerim se ni znala spopasti. Zakaj se zgodijo take stvari? "Kar nekaj slovenskih punc je v intervjujih jokalo, Nika Prevc, Nika Vodan, Ilka Štuhec, Glorija Kotnik, vse to kaže, koliko čustev je v ozadju in kako si želijo doseči rezultat in kaj vse so pripravljene storiti. Zmaga le eden, ostali so razočarani," pojasnjuje Tušak, ki izpostavlja, da so olimpijske igre stresen dogodek, na katerega se je pametno psihično pripraviti. Po njegovem mnenju bi morala vsaka olimpijska reprezentanca imeti športnega psihologa.

"Nika je pokazala, da je iz podobnega testa kot Lindsey Vonn. Vonnova ni padla zaradi poškodb, ampak ker je šla na vso moč in ni zmogla fizičnega pritiska," ocenjuje Tušak, ki priznava, da so vrhunski športniki posebneži, ki premikajo meje zmogljivega. "Teh mej ne moremo premikati s prijaznostjo, zabavo. V ozadju je tveganje, pritisk, razočaranje in trenutki uspeha, ko se vse poplača."

Zakaj je pritisk na olimpijskih igrah še toliko večji? "Igre so redke, že uvrstitev na igre je težka. Športniki ne vedo, kakšni bodo čez štiri leta," kljub temu Tušak meni, da bo s časom Nikina srebrna medalja dobila še večji lesk. "To, da je nezadovoljna, je dober znak, da si želi zlato in da bo vse naredila, da ga bo osvojila."

Kako se športniki na take dogodke pripravijo? "Po tekmi športniku dovolimo, da se veseli ali pa je razočaran, z naslednjim dnem pa je treba prenehati s pogovorom o tem, kaj se je zgodilo, in se osredotočiti na to, kar prihaja. Potrebno se je naučiti preklapljati."

