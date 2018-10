Vraničar Ermanovo razrešili s položaja državne sekretarke na Ministrstvu za finance

Z današnjim dnem je vlada tako s funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve razrešila Natalijo Kovač Jereb in s 26. oktobrom 2018 za državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve imenovala Melito Šinkovec,so sporočili.



"Čakajo nas pomembni izzivi in zato je pomembno zaupanje in homogenost ekipe. Sem pa hvaležen za dobro opravljeno delo svoje predhodnice, zahvaljujem se ji tudi za vse opravljeno delo in podporo ob primopredaji in v zadnjem mesecu,"je v sredo, ko je to predlagal, zapisal finančni minister.