Mati Lidije Mavretič: Nisem vedela, da se hčerka ukvarja s tihotapljenjem migrantov

Aretacija, ki je na noge dvignila predvsem prebivalce Metlike , se je odvila pred štirinajstimi dnevi, policija jo je medtem že izpustila, v akciji pa so poleg Lidije Mavretič in njenega partnerja Marka Hraniloviča aretirali še državljana Pakistana, ki je še vedno v priporu.

Na aretacijo se je odzvala mati Lidije Mavretič, ki je povedala, da za ilegalno dejavnost hčerke ni vedela. "Obema z možem je hudo. Slišali smo se včeraj, a vsega skupaj ni komentirala. Še zmeraj ji stojim ob strani in upam, da to, kar govorijo ni res. Če pa je res, mora vsak odgovarjati za svoje grehe," je povedala.

V nasprotju s primerom ilirskobistriškega župana Emila Rojca, ko so v SD zelo glasno obsodili organizacijo protimigrantskega shoda, so se Socialni demokrati tokrat zavili v molk, z javnostjo pa komunicirajo le pisno. Sporočili so, da je Lidija Mavretič pri njih kandidirala že pred petnajstimi leti, ko so se imenovali še Združena lista Socialnih demokratov. Ob tem so izpostavili, da Mavretičeva ni več članica njihove stranke in tudi sicer v njej ni zasedala nobenih funkcij, da pa dejanje obsojajo.

Več o tihotapljenju migrantov in belokranjskih tihotapskih poteh v današnji informativni oddaji 24ur.