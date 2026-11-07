Mati pretepene 13-letnice: 'Po vsem, kar je prestala, ne odgovarja nihče'

Celje pred tremi leti: hudo medvrstniško nasilje, udarci in verbalni napadi. Nasilje, ki še vedno pretresa mamo žrtve, ki želi ostati anonimna. "Dogodek torej ni bil zgolj običajen nek mladostniški konflikt, ampak fizični napad, poniževanje, udarci, brcanje, vlečenje za lase, grožnje," je opisala.

To so prijavili Policiji in zadeva se je preselila na sodišče, ki pa je zdaj odločilo – postopek se ustavi. Odgovarjal in kaznovan ne bo nihče – niti tisti, ki so pretepali in izvajali nasilje, niti tisti, ki so snemali. Kot navaja sodišče, vpleteni na dan dogodka še niso bili stari 16 let. Tudi zoper edino polnoletno dekle je sodišče ustavilo postopek, kot navaja, iz razloga smotrnosti. Mama žrtve je nad tem ogorčena.

"Bili so mladostniki, stari od 14 do 16 let, in vsi oproščeni. Prav tako starši niso bili nič kaznovani. Kot mama in državljanka ne morem sprejeti tega občutka, da je po vsem, kar je prestala moja hčerka, torej končni rezultat takšen, da noben ne odgovarja za to nasilje," je povedala.

Strokovnjakinja za vzgojo in vedenjske težave mladostnikov dr. Leonida Zalokar pravi: "Mi smo to, kar se je dogajalo v Celju, gledali, to smo videli, za kakšna nasilna dejanja se je šlo. In da je to ostalo neodgovorjeno oziroma ne dovolj sankcionirano, je res katastrofa. Upam, da bo nekdo v to sodbo posegel, da se bo terjala neka odgovornost, ne more to tako biti."

Opozarja še, da ne gre za edini primer, ko je sistem odpovedal. "Kaj je v naši družbi dejanje, ki terja posledice? Kaj? Očitno nič. Da se take stvari na sodišču ne obsodijo, da ne pride do tega, da bi mladi videli, to, kar ste naredili, je narobe, zato boste odgovarjali, potem jaz ne vem več, kaj se v tej družbi sploh še gremo," je ogorčena.

Kakšno je stanje glede nasilja v celjskih šolah danes? Policija ugotavlja med letoma 23 in 25 rahel porast dejanj z elementi medvrstniškega nasilja, v letošnjem letu pa se stanje nekoliko umirja.

Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pojasnjuje, da je medvrstniško nasilje v šolah prisotno: "To je dejstvo. Je pa res, da se nasilje pojavlja zlasti v psihičnih oblikah v obliki spletnega omrežja."

Primer v Celju pa dokazuje, da naš sistem potrebuje spremembe, je še prepričana strokovnjakinja za vzgojo in vedenjske težave mladostnikov: "Kar se tiče nasilja, obravnave nasilja tako pri otrocih kot pri odraslih, kako se to obravnava, to pomeni na celi črti bo treba storiti res radikalne spremembe."

Pojasnila, zakaj je bil postopek ustavljen, in učinkovitejše, hitrejše odzive si želi tudi mama žrtve.