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Mati pretepene 13-letnice: 'Po vsem, kar je prestala, ne odgovarja nihče'

Celje, 07. 11. 2026 19.55 pred 1 uro 4 min branja 72

Avtor:
Sandra Boršič Domnik Marko Gregorc
Nasilje, Celje

Primer brutalnega vrstniškega nasilja pred tremi leti v Celju je dobil epilog, ki je družino žrtve pretresel. Potem ko so 13-letnico na strehi nakupovalnega središča sovrstniki poniževali, pretepali, brcali, ji grozili in jo vlekli za lase, je sodišče po treh letih postopek ustavilo, odgovarjal ne bo nihče. Za našo televizijo je spregovorila mama žrtve. Zakaj je sodišče postopek ustavilo? Je sistem, ki bi moral zaščititi žrtev, odpovedal?

Celje pred tremi leti: hudo medvrstniško nasilje, udarci in verbalni napadi. Nasilje, ki še vedno pretresa mamo žrtve, ki želi ostati anonimna. "Dogodek torej ni bil zgolj običajen nek mladostniški konflikt, ampak fizični napad, poniževanje, udarci, brcanje, vlečenje za lase, grožnje," je opisala.

To so prijavili Policiji in zadeva se je preselila na sodišče, ki pa je zdaj odločilo – postopek se ustavi. Odgovarjal in kaznovan ne bo nihče – niti tisti, ki so pretepali in izvajali nasilje, niti tisti, ki so snemali. Kot navaja sodišče, vpleteni na dan dogodka še niso bili stari 16 let. Tudi zoper edino polnoletno dekle je sodišče ustavilo postopek, kot navaja, iz razloga smotrnosti. Mama žrtve je nad tem ogorčena.

"Bili so mladostniki, stari od 14 do 16 let, in vsi oproščeni. Prav tako starši niso bili nič kaznovani. Kot mama in državljanka ne morem sprejeti tega občutka, da je po vsem, kar je prestala moja hčerka, torej končni rezultat takšen, da noben ne odgovarja za to nasilje," je povedala.

Strokovnjakinja za vzgojo in vedenjske težave mladostnikov dr. Leonida Zalokar pravi: "Mi smo to, kar se je dogajalo v Celju, gledali, to smo videli, za kakšna nasilna dejanja se je šlo. In da je to ostalo neodgovorjeno oziroma ne dovolj sankcionirano, je res katastrofa. Upam, da bo nekdo v to sodbo posegel, da se bo terjala neka odgovornost, ne more to tako biti."

Opozarja še, da ne gre za edini primer, ko je sistem odpovedal. "Kaj je v naši družbi dejanje, ki terja posledice? Kaj? Očitno nič. Da se take stvari na sodišču ne obsodijo, da ne pride do tega, da bi mladi videli, to, kar ste naredili, je narobe, zato boste odgovarjali, potem jaz ne vem več, kaj se v tej družbi sploh še gremo," je ogorčena.

Kakšno je stanje glede nasilja v celjskih šolah danes? Policija ugotavlja med letoma 23 in 25 rahel porast dejanj z elementi medvrstniškega nasilja, v letošnjem letu pa se stanje nekoliko umirja.

Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pojasnjuje, da je medvrstniško nasilje v šolah prisotno: "To je dejstvo. Je pa res, da se nasilje pojavlja zlasti v psihičnih oblikah v obliki spletnega omrežja."

Primer v Celju pa dokazuje, da naš sistem potrebuje spremembe, je še prepričana strokovnjakinja za vzgojo in vedenjske težave mladostnikov: "Kar se tiče nasilja, obravnave nasilja tako pri otrocih kot pri odraslih, kako se to obravnava, to pomeni na celi črti bo treba storiti res radikalne spremembe."

Pojasnila, zakaj je bil postopek ustavljen, in učinkovitejše, hitrejše odzive si želi tudi mama žrtve.

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Kaj predvideva zakonodaja?

Kaj v takšnih primerih mladostniškega nasilja predvideva zakonodaja? Mladostniki so obravnavani s posebno skrbjo. Zakonodaja predvideva, da se v postopkih, za katere je zagrožena kazen manj kot pet let zapora, sodni postopek zoper mlajše mladoletnike ustavi. Zagrožene kazni v tem primeru pa so bile: do tri leta za nasilništvo, do šest mesecev za grožnje in do enega leta zaporne kazni za snemanje dogodka.

Večina storilcev je bila v času napada stara med 14 in 16 let. Spadali so torej v skupino mlajših mladoletnih, za katere tudi sicer velja, da se jim lahko izrečejo zgolj vzgojni ukrepi, ne pa tudi kazen – bodisi denarna ali zaporna.

Januarja je bil sicer sprejet nov zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov. Prihaja nekaj novosti, ampak nič, kar bi lahko spremenilo izid v tem celjskem primeru. Določbe novega zakona se začnejo uporabljati šele z novim letom. Največja sprememba je, da se predpisi iz treh zakonov združujejo v enega.

Starostne kvalifikacije ostajajo enake, širi se nabor ukrepov, a za mlajše mladoletne ostajajo le vzgojne in ne kazenske narave. Spreminja pa se denimo hitrost obravnave. Torej v tem primeru bi se za žrtev lahko vsaj zgodba prej zaključila.

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KOMENTARJI72

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Jaz zaj
07. 11. 2026 21.42
Pa to ne moreš verjeti. Kaj se bo morala raja zbuditi?ja
Odgovori
0 0
Magellan
07. 11. 2026 21.38
Tako je to, ko je eden od staršev v sorodu s sodnikom. In eden od vpletenih sodnikov sin. Je kaj drugega za pričakovati, case closed. Bi treba da se sodi drugje in po ameriških zakonih, ma se nebi nikoli več spravla banda na šibkejši člen
Odgovori
+2
2 0
mimgrede
07. 11. 2026 21.38
Ali ima ta sodnik ali sodnica otroke, ali ima dušo in srce, da si predstavlja, da bi se to zgodilo njegovemu/njenemu otroku? Zagotovo ne bi ravnali tako, kot so! Tukaj je zagotovo na delu korupcija in pritisk "z vrha", da se zadeva pospravi pod preprogo. Če pa ljudje to sprejmemo, nismo nič boljši!
Odgovori
+1
1 0
borjac
07. 11. 2026 21.38
Sodniki in tožilci IMAJO NADZORNE ORGANE , ki bi morali vstopiti v ta postopek , ki je BOGOKLETEN in GROZLJIV do žrtve , pa VENDAR VSI SVOJE RITI BRANIJO , za pravico pa malokoga briga .
Odgovori
+2
2 0
York
07. 11. 2026 21.35
Dokler boste v parlament volili razne mahniče, stevanoviće, kokotko, milića ... se ne bo nič spremenilo. Zakone sprejema in/ali jih spreminja, dopolnjuje in potrjuje parlament. Sodišče jih samo izvaja. Čas je, da začnete ločevati med zakonodajno oblastjo v državi, ki sta vlada in parlament, in izvršilno oblastjo, ki je sodišče.
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-3
3 6
janez horvat
07. 11. 2026 21.35
Zanimiva bi bila sodba, če bi bila pretepena deklica hčerka katerega od sodnikov, ki je sodil.
Odgovori
+9
9 0
vrzwta1
07. 11. 2026 21.35
Sramota.
Odgovori
+5
5 0
Ricola Swiss
07. 11. 2026 21.35
A nutrija bo dala, kakšen komentar, ali samo takrat ko vidi, da nekdo povozi žabo na cesti, banda levosučna!
Odgovori
+5
6 1
Dr.Rugelj
07. 11. 2026 21.33
Sorry ampak po tem primeru - se jaz narišem na vrata vpletenih in zbombam starše,..
Odgovori
+6
6 0
Dr.Rugelj
07. 11. 2026 21.31
Objaviti imena in priimke teh bulijev in tudi vseh sodnikov, ki so primer zaključili ! ...nekdo od staršev ima res VIP poznanstva !...
Odgovori
+9
9 0
tech
07. 11. 2026 21.31
Tako je v mafijski državi Slovenija.
Odgovori
+7
7 0
Kod.
07. 11. 2026 21.39
Tako je po celi EU
Odgovori
0 0
orthodox rs
07. 11. 2026 21.30
Pred tem dogodkom so v zupancicevi jami pretepli im posneli tedaj 14 letnega mojega sina, bilo jih je veliko in bili so stari 16, 17...Sodnija je ignorirala 3 leta in pol, nato je proti vsem pregon ustavila, slovensko sodstvo je sramota in zrtev nasilja nima kaj upati, ne polic8ja ne sodstvo ne naredita nic! Vsi te sodniki bi morali odgovarjati, saj so presneto dobro placani za to ne-delo. Res mi smo s sodisc hodili razkurjeni in ponizani, popolno razocaranje.
Odgovori
+6
6 0
Hachi
07. 11. 2026 21.29
Ce lahko 24 letniki sodelujejo z mopedi v cestnem lrometu, lahko tudi kazensko odgovarjajo. Nujno spremeniti zakonodajo, takoj! Ce ne more odgovarjati otrok, naj odgovarja stars. Zadeve se bodo hitro uredile. Boste videli!!!
Odgovori
+4
4 0
Hachi
07. 11. 2026 21.31
Ali pa starsem blokirari racune, za nasilnistvo odgovarjati s kaznijo vsaj 20 tisoc eur in jih obrsti do kosti. Sem preprican, da bodo starsi poskrbeli, da se jihovi otroci ne bodo obnasali kot ponorela horda nevzgojenih zveri.
Odgovori
+4
4 0
asdfghjklč
07. 11. 2026 21.28
Ja nič ... če sodišče ne more narediti reda, bo pa moral oče te pretepene punce sam vzeti pravico v svoje roke! Po tem, kar berem, sodišča sploh ne bom čakal ... boljše, da se noben ne dotika mojih otrok, ker se mu ne bo dobro pisalo, pa če je 14 star ali pa 40!
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+9
9 0
Hachi
07. 11. 2026 21.28
Da ne bo potem spet jamranje, ko bo nekdo od starsev vzel zakon v svoje roke. Ja priznam, da bi ga.
Odgovori
+9
9 0
lokson
07. 11. 2026 21.26
Ko pa toplemu kaj rečeš, pa sklic sveta za nacionalno varnost. Levajzarji, ste šli v 3 krasne.
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+11
12 1
Pig Brother
07. 11. 2026 21.24
Bi v Avstriji ustavl tak postopek ja. Pomislt neb upu noben na kaj tacga...
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+9
9 0
bor99
07. 11. 2026 21.23
Torej lahko do 14. leta delaš kar hočeš.
Odgovori
+15
15 0
Dr.Rugelj
07. 11. 2026 21.32
Točno tako - pa še starši ne bodo nič nadrajsali !
Odgovori
+4
4 0
Iqos
07. 11. 2026 21.21
Se pravi, da bi primer Koste iz Beograda pri nas bil pregon tudi opuščen. Star 14 let. Pa mi smo neka anarhistična kriminalna tvorba , ne pa država.
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+10
10 0
prfox
07. 11. 2026 21.18
Kje je sedaj precednica in Nika Kovač, niso pravi ?
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+13
13 0
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