Mati prijavila domnevni udarec učiteljice

Na uredništvo portala Regional Obala se je obrnila mati otroka, ki opozarja na domnevno neprimerno oziroma nasilno ravnanje učiteljice med podaljšanim bivanjem na eni od osnovnih šol na območju Kopra. Portal zaradi zaščite vpletenih ni objavil imena šole, otroka, učiteljice in drugih vpletenih. Po navedbah matere se je dogodek zgodil 2. oktobra. Otrok naj bi ji po prihodu domov povedal, da se je sprl z drugim učencem, nato pa je posredovala učiteljica podaljšanega bivanja. Otrok je materi po njenih navedbah povedal, da naj bi ga učiteljica potisnila ob zid in ga s pestjo udarila v predel prsnega koša. Mati je navedla še otrokove besede, da naj bi mu učiteljica ob dogodku dejala, da bi si, če bi ga udarila z dlanjo, poškodovala oziroma zlomila zapestje.

Mati primer prijavila policiji

Mati je uredništvu posredovala dokumentacijo policijskega in zdravstvenega postopka. Iz policijskega zapisnika naj bi bilo razvidno, da je mati 2. oktobra ob 16.30 na Policijski postaji Koper podala ustno ovadbo oziroma predlog za pregon in policistom opisala otrokovo pripoved o dogodku. Po navedbah matere sta se s partnerjem odpravila tudi v šolo in o dogodku obvestila vodstvo. Po njenih navedbah naj bi o pogovoru nastal zapisnik, nadaljnji pogovor z učiteljico pa naj bi bil predviden pozneje. V policijskem zapisniku naj bi bilo navedeno tudi, da je materin partner pozneje govoril z enim od staršev drugega otroka, ki je bil udeležen v predhodnem sporu. Ta otrok naj bi nato v telefonskem pogovoru opisal podobno zaporedje dogodkov. Učiteljica naj bi otroku pozneje tudi dejala, da je "zelo problematičen otrok".

Ženska pest FOTO: Dreamstime

Naslednji dan na urgenco

Dan po domnevnem dogodku, 3. oktobra ob 11.07, so otroka pregledali v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Izola. Zdravnik pri kliničnem pregledu po navedbah portala ni ugotovil zunanjih znakov poškodbe prsnega koša. Ob pritisku pa je bila prisotna bolečina v predelu prsnice. Za rentgensko slikanje se zaradi klinične slike niso odločili. V dokumentaciji je bila kot diagnoza navedena udarnina prsnega koša. Mati sicer pravi, da se na medije ni obrnila z namenom javnega izpostavljanja učiteljice. Po njenem mnenju je pomembno, da se navedbe otrok o morebitnem neprimernem ravnanju odraslih ustrezno preverijo.

Šola: Vsak sum obravnavamo resno

Vodstvo šole konkretnih okoliščin za portal ni želelo komentirati. Poudarili pa so, da vsak sum neprimernega ali nasilnega ravnanja do otrok obravnavajo resno.

Kaj pravijo na policiji?