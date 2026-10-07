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Slovenija

Mati prijavila domnevni udarec učiteljice

Koper, 07. 10. 2026 14.18 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Šolska torba

Na eni od osnovnih šol na območju Kopra naj bi med podaljšanim bivanjem prišlo do neprimernega ravnanja učiteljice z učencem. Po navedbah matere naj bi učiteljica otroka po sporu z drugim učencem potisnila ob steno in ga s pestjo udarila v prsni koš. Mati je dogodek še isti dan prijavila policiji, naslednji dan pa so otroka pregledali v urgentnem centru.

Na uredništvo portala Regional Obala se je obrnila mati otroka, ki opozarja na domnevno neprimerno oziroma nasilno ravnanje učiteljice med podaljšanim bivanjem na eni od osnovnih šol na območju Kopra. Portal zaradi zaščite vpletenih ni objavil imena šole, otroka, učiteljice in drugih vpletenih.

Po navedbah matere se je dogodek zgodil 2. oktobra. Otrok naj bi ji po prihodu domov povedal, da se je sprl z drugim učencem, nato pa je posredovala učiteljica podaljšanega bivanja.

Otrok je materi po njenih navedbah povedal, da naj bi ga učiteljica potisnila ob zid in ga s pestjo udarila v predel prsnega koša.

Mati je navedla še otrokove besede, da naj bi mu učiteljica ob dogodku dejala, da bi si, če bi ga udarila z dlanjo, poškodovala oziroma zlomila zapestje.

Mati primer prijavila policiji

Mati je uredništvu posredovala dokumentacijo policijskega in zdravstvenega postopka. Iz policijskega zapisnika naj bi bilo razvidno, da je mati 2. oktobra ob 16.30 na Policijski postaji Koper podala ustno ovadbo oziroma predlog za pregon in policistom opisala otrokovo pripoved o dogodku.

Po navedbah matere sta se s partnerjem odpravila tudi v šolo in o dogodku obvestila vodstvo. Po njenih navedbah naj bi o pogovoru nastal zapisnik, nadaljnji pogovor z učiteljico pa naj bi bil predviden pozneje.

V policijskem zapisniku naj bi bilo navedeno tudi, da je materin partner pozneje govoril z enim od staršev drugega otroka, ki je bil udeležen v predhodnem sporu. Ta otrok naj bi nato v telefonskem pogovoru opisal podobno zaporedje dogodkov.

Učiteljica naj bi otroku pozneje tudi dejala, da je "zelo problematičen otrok".

Ženska pest
Ženska pest
FOTO: Dreamstime

Naslednji dan na urgenco

Dan po domnevnem dogodku, 3. oktobra ob 11.07, so otroka pregledali v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Izola.

Zdravnik pri kliničnem pregledu po navedbah portala ni ugotovil zunanjih znakov poškodbe prsnega koša. Ob pritisku pa je bila prisotna bolečina v predelu prsnice.

Za rentgensko slikanje se zaradi klinične slike niso odločili. V dokumentaciji je bila kot diagnoza navedena udarnina prsnega koša.

Mati sicer pravi, da se na medije ni obrnila z namenom javnega izpostavljanja učiteljice. Po njenem mnenju je pomembno, da se navedbe otrok o morebitnem neprimernem ravnanju odraslih ustrezno preverijo.

Šola: Vsak sum obravnavamo resno

Vodstvo šole konkretnih okoliščin za portal ni želelo komentirati. Poudarili pa so, da vsak sum neprimernega ali nasilnega ravnanja do otrok obravnavajo resno.

Kaj pravijo na policiji?

Za pojasnila smo se obrnili tudi na PU Koper, kjer so nam povedali, da vsako leto prejmemo več prijav nasilja, tudi na različnih šolah. Vendar: "O konkretnih primerih z javnostjo ne delimo podatkov, predvsem zaradi zaščite integritete žrtve."

"Policisti se odzovemo na vsako prijavo in informacijo, povezano s protipravnim ravnanjem, izvedemo prve nujne ukrepe, obvestimo pristojne službe in izvajamo ukrepe v okviru svojih pristojnosti. Sume nasilnih ravnanj, še posebej, ko so vpleteni mladoletniki ali otroci, obravnavamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Vedno pa z ugotovitvami o ogroženosti otroka seznanimo tudi pristojni center za socialno delo," nadaljujejo. 

In še: "Aktivnosti policistov so ob vsakršni prijavi nasilja v šolah usmerjene v takojšnjo zaščito žrtev, preiskavo dogodkov in preventivno sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Policija ob prijavi preveri vsak dogodek, ugotavlja obstoj morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov ter tesno sodeluje s šolami pri izobraževanju zaposlenih in izvajanju preventivnih projektov."

V vsakem primeru pa svetujejo, da se vsakršno nasilje takoj prijavi na 113 ali najbližji policijski enoti.

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