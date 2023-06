Mati umrlega otroka v Sv. Lovrencu v enomesečnem priporu

Zaslišanje partnerja matere je potekalo ločeno. Med pridržanjem staršev so za sorojence umrlega poskrbeli sorodniki. Kot je povedal direktor Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška Marko Verdev , s sorojenci sodelujejo krajevno pristojni centri za socialno delo v okviru izvajanja razbremenilnih pogovorov in nudenja psihološke pomoči, če bi jo potrebovali.

Otrok je umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Kot je v četrtek povedal Aleš Slapnik iz celjske kriminalistične policije, so k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja pripeljali mater otroka in njenega partnerja.

"Pri doslej opravljenih hišnih preiskavah smo našli in zasegli prepovedane droge in bomo podali še kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog," je takrat povedal Slapnik.