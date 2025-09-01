Matic je po zdravljenju danes z nasmehom odkorakal v šolo

"Po dolgih štirih mesecih bivanja in zdravljenja v ZDA smo se z Maticem konec avgusta končno vrnili v Slovenijo in danes si je naš levjesrčni fant tudi z največjim veseljem nadel šolsko torbo in odkorakal v šolo, kjer se je po dolgih mesecih zopet srečal s sošolci. Njegovo veselje je nepopisno, ob tem pa tudi naše," sta po vrnitvi povedala Matičeva starša Živa in Tadej.
"Sam prejem genskega zdravila Elevidys je potekal zelo dobro in kasneje Matic ni imel nobenih večjih zapletov ter je zdravljenje odlično prenesel," sta še dodala.
Nekaterim se po tovrstnem zdravljenju stanje občutno izboljša že po nekaj tednih, drugim po dobrem letu. "Za nas je zaenkrat najbolj pomembno to, da mu bo zdravilo čim bolj upočasnilo napredovanje bolezni, hkrati pa močno držimo pesti, da bo z njegovo pomočjo celo napredoval in bo lahko lažje hodil in tekel, kar se zaenkrat tudi delno že kaže," sta povedala.
- FOTO: Društvo Viljem Julijan
- FOTO: Društvo Viljem Julijan
- FOTO: Društvo Viljem Julijan
"Seveda smo danes vsi z vsem srcem veseli, da je Matic nazaj v Sloveniji in da bo lahko v šoli objel svoje prijatelje," je rekel dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan: "Ob tem pa se še enkrat iz vse globine zahvaljujemo vsem, ki so zanj podarili donacijo in mu omogočili prejem zdravila ter s tem novo upanje za prihodnost."
Llanskega decembra so Matičevi starši skupaj z Društvom Viljem Julijan začeli z zbiralno akcijo za njegovo zdravljenje v ZDA z novo gensko terapijo. V zgolj štirih mesecih so uspeli zbrati 2,1 milijona evrov, kar je bilo dovolj, da je lahko Matic šel v bolnišnico Nemours Children's Hospital na Floridi v ZDA, kjer je konec maja končno prejel zdravilo.
Pod nadzorom zdravnikov je ob spremstvu mame moral ostati še celotno poletje, zdaj pa je spet odkorakal med šolske klopi.
