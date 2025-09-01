Svetli način
Slovenija

Matic je po zdravljenju danes z nasmehom odkorakal v šolo

Ljubljana, 01. 09. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 1 uro

8-letni Matic, za katerega so v Društvu Viljem Julijan s pomočjo vse Slovenije zbrali 2,1 milijona evrov za zdravljenje z gensko terapijo, se je nedavno vrnil iz ZDA v Slovenijo in je danes, na prvi šolski dan, tudi veselo odkorakal v šolo.

"Po dolgih štirih mesecih bivanja in zdravljenja v ZDA smo se z Maticem konec avgusta končno vrnili v Slovenijo in danes si je naš levjesrčni fant tudi z največjim veseljem nadel šolsko torbo in odkorakal v šolo, kjer se je po dolgih mesecih zopet srečal s sošolci. Njegovo veselje je nepopisno, ob tem pa tudi naše," sta po vrnitvi povedala Matičeva starša Živa in Tadej. 

"Sam prejem genskega zdravila Elevidys je potekal zelo dobro in kasneje Matic ni imel nobenih večjih zapletov ter je zdravljenje odlično prenesel," sta še dodala.

Nekaterim se po tovrstnem zdravljenju stanje občutno izboljša že po nekaj tednih, drugim po dobrem letu. "Za nas je zaenkrat najbolj pomembno to, da mu bo zdravilo čim bolj upočasnilo napredovanje bolezni, hkrati pa močno držimo pesti, da bo z njegovo pomočjo celo napredoval in bo lahko lažje hodil in tekel, kar se zaenkrat tudi delno že kaže," sta povedala. 

"Seveda smo danes vsi z vsem srcem veseli, da je Matic nazaj v Sloveniji in da bo lahko v šoli objel svoje prijatelje," je rekel dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan: "Ob tem pa se še enkrat iz vse globine zahvaljujemo vsem, ki so zanj podarili donacijo in mu omogočili prejem zdravila ter s tem novo upanje za prihodnost."

Llanskega decembra so Matičevi starši skupaj z Društvom Viljem Julijan začeli z zbiralno akcijo za njegovo zdravljenje v ZDA z novo gensko terapijo. V zgolj štirih mesecih so uspeli zbrati 2,1 milijona evrov, kar je bilo dovolj, da je lahko Matic šel v bolnišnico Nemours Children's Hospital na Floridi v ZDA, kjer je konec maja končno prejel zdravilo. 

Pod nadzorom zdravnikov je ob spremstvu mame moral ostati še celotno poletje, zdaj pa je spet odkorakal med šolske klopi.

matic šola zdravljenje prvi šolski dan viljem julijan
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
01. 09. 2025 12.16
Gospoda, ali je moje vprašanje žaljivo, me je sedaj vprašal moj odvetnik glede izbrisa komentarja! Vprašanje je pa bilo "Je dončić kaj doniral?"
ODGOVORI
0 0
medusa
01. 09. 2025 12.16
Super fantek! Vso srečo!
ODGOVORI
0 0
jezenslovenec
01. 09. 2025 12.13
+2
Bravo Matic. Vso srečo ti želim.
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
01. 09. 2025 12.12
+1
Bravo junak .Golob Musarca in ostalq falanga se vozi s helikopterji, in na veliko zapravlja.V prvem četrtletju je kzstravi zapravil 1 miljardo,od denarja zbranega prvi mesec za dolgotrajno oskrbo je vzel za migrante država plačuje spremembe spola da ne pišem o ostalih krajih.Za tega fanta pa smo zbirali in to večinoma tisti,ki se zase nimajo.Za Karplino se tudi golobnjaku je.e.Fuj kakšna gnila država,se pravi golobarji pokvarjeni.
ODGOVORI
1 0
LeviVIRUS
01. 09. 2025 12.12
+1
Vse dobro mladi mož!
ODGOVORI
1 0
B u t a l e
01. 09. 2025 12.08
+4
Novica, ki razveseli. In hkrati da misliti koliko stane zdravje.
ODGOVORI
4 0
Butasti modrec
01. 09. 2025 12.05
+1
Maticu želim vse dobro v življenju. Dobrim ljudem na ZZZS in v vladi (vsakokratni) pa se ne boste zamislili, to vem, ker ste dobri ljudje. Pa še vedno se po 35 letih krade, krade,
ODGOVORI
1 0
bu?e24 1
01. 09. 2025 12.01
+5
Prou lepe novice,srečno mali fant use najbolše v življenu.več takih novic prosim ,dost mi je že negative
ODGOVORI
5 0
BBcc
01. 09. 2025 12.01
+3
Super. Bravo Matic.👏
ODGOVORI
3 0
medvedJEkriv
01. 09. 2025 12.01
+3
Bravo, srečno!
ODGOVORI
3 0
Žilefinska
01. 09. 2025 11.58
+7
Za ukrajino in nato brez problema miljarde za ubogega fantka pa ni bilo ušivih dva miljona!!Se sreca da so dobri ljudje in da so malemu borcu pomagali,tej eliti pa upam da se vrne z obrestmi tako ali drugace
ODGOVORI
8 1
Oliguma
01. 09. 2025 11.43
+13
Na ZZZS se keš z lopatami kida..za bolnike pa ljudje zbirajo..ta država deluje samo..na lupljenju folka..že 30 let..in nikoli ne bo nobene spremembe .
ODGOVORI
13 0
Uporabnik1812060
01. 09. 2025 11.59
Jah, kaj bo pa za posrednike ostalo, če bo šlo za zdravila...
ODGOVORI
0 0
Rafael Kramar
01. 09. 2025 11.42
+4
Poleg vseh, ki so donirali pa je treba dati samo klobuk dol in palec gor znanstvenikom in farmacevtskim firmam, ki jih stalno samo pljuvamo in zmerjamo. Da izdelajo taka zdravila, ki s tableto ali injekcijo naredijo človeku dobesedno čudež in naredijo razliko iz biti živ in pa živeti. Slava genijem v medicini, hvala za vaš trud in ja, zaslužite si vse tiste milijarde, ki se vam očitajo!!!
ODGOVORI
4 0
tavbix
01. 09. 2025 11.41
+9
Zelo vesel za njega, za starše in hvaležen vse dobre ljudi, ki so darovali.
ODGOVORI
9 0
Buča hokaido
01. 09. 2025 11.39
+9
Bravo, Matic, vso srečo v šoli.
ODGOVORI
9 0
Important notice
01. 09. 2025 11.37
+4
Le kam je šla tista miliarda iz proračuna, ki so jo porabili v tem mandatu? Za takšne stvari že ne...
ODGOVORI
7 3
petka5
01. 09. 2025 11.43
-2
Ne vem no pod Janezovo vlado smo zbirali doma kje za aparate za zdravljenje bolnikov z kondomom , šlo je za 600.000 e, če se ne motim... Sekretarka na ministrstvu iz Janševih vrst Alenka Forte je dajala neko pismo, da bo takrat a vlada pomagala... No pojdi preveriti koliko aparatov je bilo kupljenih iz denarja, ki bi ga dala takratna vlada, NIC, NIC... Nekaj smo ljudje zbrali z donacijami, nekaj je menda celo samo kupilo eno podjetje kot donacijo... In veze primerjaš ta vlada je vsaj prisluhnila in poskrbela, da je država poskrbela za tisto zdravilo urbangen ali kako se bo imenovalo da ga bodo lahko vsi otroci dobili... Torej vsaj nekaj , v primerjavi z preteklo, ki ni nikoli naredila nič, samo prazno obljubljala
ODGOVORI
3 5
Leonardo R
01. 09. 2025 11.35
-7
Garentiram, da nobeden "Slo državljan" ni doniral.
ODGOVORI
3 10
Deathstar
01. 09. 2025 12.05
Jaz sem.... zate pa ne vem, glede na komentar
ODGOVORI
0 0
2mt8
01. 09. 2025 11.33
+7
Država pa škrta, kot še nikoli. Predsedniška elita se pa s helikopterji fura naokoli, žura po jahtah...
ODGOVORI
10 3
Nebodijetreba
01. 09. 2025 11.21
+15
Bravo, mali! In bravo, Slovenci! Z veseljem bi zapisala še bravo za državo, vendar žal ni za kaj.
ODGOVORI
17 2
puspan
01. 09. 2025 11.24
+14
Bravo Matic.
ODGOVORI
14 0
