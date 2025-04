Matic Zamuda, 24-letni varuh slovenskega neba

Kontrolna soba se sprva zdi kot miren in tih delovni prostor. A med zasloni, slušalkami, številkami se sprejema nagle odločitve, ki dnevno vplivajo na varnost tisočev. In med njimi eden najmlajših varuhov slovenskega neba, 24-letni Matic Zamuda .

"Kontrolorji v glavnem skrbijo, da se letala ne zabijajo med sabo," pove Matic, čeprav med delom počnejo še marsikaj drugega. Sploh v poletnem času zna biti namreč na slovenskem nebu prav pestro, na dan ga namreč preleti tja do 1800 letal (v zimskem delu leta okoli 800 na dan). Kontrolorji skrbijo predvsem za to, da njihova minimalna razdalja oz. višina med njimi nikoli ne pade pod minimum, to pa zagotovijo s spremembami višine, njihove poti in hitrosti.

"V bistvu sem tukaj pristal iz mojega zanimanja za letalstvo, no. Hotel sem postati pilot, na koncu me je pot pripeljala do nadziranja letal na slovenskem nebu."

In katere so tiste spretnosti in veščine, ki jih zahteva poklic kontrolorja zračnega prometa? Dobra prostorska zaznava, sposobnost sprejemanja hitrih odločitev, prilagodljivost, in sposobnost dela v timu.

Na razpise za usposabljanje kontrolorjev se navadno prijavi preko tisoč kandidatov, zaradi zahtevnosti urjenja pa jih v svoje vrste sprejmejo le dober odstotek (kar pomeni okoli 10). "Vseh kontrolorjev v Sloveniji je približno 120. V kontroli zračnega prometa nas je 70, v zadnjih letih prihajajo nove generacije, tako da nas je mladih v teku usposabljanja, pa tudi z licencami že čez 20," pove Matic.

In kako izgleda njihov delovnik? Varuhi neba delajo vedno v paru. Po dveh urah intenzivnega dela pa sledi zaslužen počitek. Sodelavci se ob lepem vremenu sproščajo zunaj na sprehodu ali v zato namenjeni sobi, kjer se lahko pomerijo v ročnem nogometu, posedijo na kavču, gledajo televizijo, telovadijo v fitnesu, igrajo videoigrice.

"Naenkrat lahko komuniciramo z 12 letali naenkrat v sektorju, če damo to v urno perspektivo, je to približno 60 letal na uro, če to pomnožimo s številom potnikov na avionu pridemo na velike številke, s katerimi imamo opravka," hitro izračuna Matic, ko je govora o vrtoglavem številu potnikov v zraku, za katere je odgovoren v 6 urah svojega intenzivnega dela. "Največkrat se srečujemo s kakšnimi zdravstvenimi težavami potnikov, takrat zagotovimo najkrajšjo pot do najbližjega letališča, potem skoordiniramo medicinsko službo na tleh, potem so pa razne tehnične težave, vremenske posebnosti, v bistvu moramo biti pripravljeni na vse, ker v vsakem trenutku se nam lahko zgodi kaj nepredvidljivega."

Največji izziv pa je, dodaja Matic, nepredvidljivo vreme z nevihtami in turbulencami, ki se rade pojavljajo v našem zraku nad goratim območjem. "Najlepši del je po končanem delu, ko veš, da si uspešno rešil vse izzive, da so potniki pršli varno od točke A do točke B, najtejži del pa je res ta nepredvidljivost vremenskih situacij, ko tudi iz glasa pilota slišiš, da obstaja nek strah, neka nevarnost, ki jo probamo skupaj rešiti." In čeprav promet v glavnem usmerjajo v angleščini, se najde kak tudi bolj domač trenutek: "Mogoče je zanimivo to, veliko slovenskih pilotov dela v tujini in v bistvu, ko se oglaša nad svojo državo s slovenskim jezikom je tak poseben moment, tako da si lahko izmenjamo par besed v materinščini."

Matic tudi sam leti, a zaradi službe to trenutno počne, pove, vse redkeje. "Imam licenco za ultralahko letalno napravo, kjer gre v resnici za nekakšen odklop, ko letiš nad slovenskimi hribi, nad slovensko pokrajino, je res zanimiva in je res dober občutek, ko si sam v zraku, al pa s kakšnim kolegom."