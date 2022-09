Matica rekorderka prihaja iz Slovenije

Matica je začetni člen vsake zgradbe, vsakega mosta, letala in je primerno majhne velikosti. Največja matica na svetu pa je krepko večja, saj v višino meri kar 3,6 metra, v širino 4,16 metra. Njen metrični navoj je M2400, tehta pa več kot dve toni. Danes se je zapisala še v Guinnessovo knjigo rekordov, na peto stran tik ob uvodniku in v vseh izdajah knjige, torej v različnih jezikih. Podjetje Matica MB sicer v zadnjem času dosega prav odlične rezultate.

Med svetovnimi rekorderji v Guinnessovi knjigi rekordov lahko najdemo kar nekaj Slovencev, ki beležijo takšne in drugačne dosežke. Nikoli do zdaj pa se nam še ni zgodilo, da bi Slovenija bila ponosna lastnica največje matice na svetu. Danes je namreč bila premierno objavljena največja matica na svetu, ki je postavljena v podjetju Matica MB iz Komende.

Lastnik in direktor Matice MB Matej Burger ob dosežku ni skrival ponosa. "Za največjo matico na svetu smo se odločili, ker smo s postavitvijo takšne matice dodatno poudarili ime podjetja MATICA MB. Tako je matica postala simbol naše nenehne rasti in našega gesla: Kvaliteta, znanje, sanje."

"Ponosni smo, da smo svetovni rekorderji," so zapisali pri podjetju. Po Američanih, ki so že v preteklosti dosegli rekord največje matice na svetu in Bošnjakih, ki so jo imeli v podjetu Tisakomerc, je zdaj titula največje matice prispela v roke Slovencem.

Podjetje je sicer dobivatelj vijačnih, kovičnih in privarilnih materialov, vtisnih elementov in orodij. Njihova prodaja vtisnih elementov, ki so med drugim sestavni del računalniških monitorjev, je samo letos porasla za več kot 100 odstotkov.

Izdelke Matice MB najdemo v izdelkih številnih močnih svetovnih znamk, v avtomobilski, letalski, sanitarni, prehrambeni, kovinski in drugih industrijah, kot so gradbeništvo, računalništvo, tehnološka podjetja in medicinska oprema.

Glede na uspešno delo podjetja ni nenavadno, da so prodrli tudi na tuje trge, v Švedsko, Estonijo, Romunijo, Turčijo, Nemčijo, Portugalsko, Ukrajino in druge. Trenutno je njihov najnovejši projekt, v katerega so vključeni izdelki Matice MB, obnova mariborskega stadiona Ljudski vrt. Sodelovali so tudi pri gradnji predorov Karavanke in Markovec.

Svetovno rekorderko si je privoščila tudi akrobatska skupina Dunkin Devils. Člani skupine so se s svojimi akrobacijami podali kar skozi največjo matico. "Nikoli si nismo mislili, da bomo lahko skakali skozi matico, ker se sliši nemogoče! Prav zato nam je bil ta projekt v posebno čast in veselje. Leteti 12 metrov skozi navoj največje matice na svetu je za akrobata res neponovljiva izkušnja. Za napake namreč ni prostora," so povedali v videoposnetku.