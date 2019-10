Zaskrbljena mama: Kaj če bi otrokove matične celice potrebovala danes?

Zaradi njihove neodzivnosti jo skrbi, kaj se je zgodilo, in ali bo do matičnih celic, za hranjenje katerih je plačala več tisoč evrov, sploh lahko kdaj dostopala."Bog ne daj, da bi jih potrebovala danes!" pravi.

Bralka si s tem najprej ni belila glave, letos pa se je odločila, da stopi v stik z njimi. "Že dva meseca jih neuspešno poskušam dobiti. Pisala sem jim maile, jim posredovala svoje podatke in jih prosila naj mi razložijo, na koga naj se obrnem, da pridobim otrokove matične celice. Nobenega odgovora. Prejemam zgolj reklame in njihova obvestila o združitvi laboratorijev. Večkrat sem jih tudi klicala, a se klic po četrtem zvonjenju prekine."

"Leta 2014 sem rodila in z možem sva se odločila, da bova shranila otrokove matične celice. S prevzemom je bilo vse v najlepšem redu, tudi plačila z naše strani so potekala kot predvideno. Čez čas sva bila obveščena, da slovenski zastopnik ne sodeluje več s podjetjem CryoSave, ki sva ga izbrala kot hranitelja,"nam je zaupala bralka.

Finančne težave podjetja CryoSave so pripeljale do tega, da so bili skoraj vsi shranjeni vzorci matičnih celic premeščeni v laboratorij poljske banke matičnih celic PBKM.

O starših, ki so zaradi prenehanja poslovanja Neocelice ostali brez odgovorov, smo poročali že leta 2015 , nova težava pa se je pojavila letos, ko je zaradi finančnih težav svoja vrata zaprla tudi CryoSave. Novica o tem je sredi septembra povzročila razburjenje tudi v Srbiji. Kot je poročal Blic, je predstavništvo te banke v Srbiji zaprto, na objavljene telefonske številke se nihče ne javlja, zaskrbljeni starši so na svoje elektronske naslove prejeli le sporočilo, s katerim so jih obvestili, da je CryoSave sklenil pogodbo s PBKM. "Nedavno smo sklenili dogovor s podizvajalcem PBKM Famicord, ki ima laboratorij v Varšavi. Za nas bodo dolgoročno skladiščili material. Ta družinska banka ima vse potrebne akreditacije in dosega naše standarde kvalitete," je med drugim pisalo v sporočilu.

Po evropskih regulativah morajo imeti vse banke matičnih celic urejen t. i. back-up storage – dogovor z drugo banko matičnih celic, da bo v primeru finančnih težav banke prevzela inventar. To še posebej velja v primeru, če ima banka matičnih celic samo en laboratorij in je tako primorana prestaviti vzorce v laboratorij druge banke matičnih celic.

"Vzorce, ki smo jih v naš največji laboratorij v Varšavi vozili od februarja do maja, zdaj ročno pregledujemo, vsakega posebej, in jih vnašamo v bazo, kar je izjemno dolgotrajen postopek. Na tem dela vsaj 50 ljudi, ki pa morajo biti za to usposobljeni, saj delajo s tekočim dušikom," pojasnjujejo in priznajo, da je propad CryoSavea presenetil tudi njih in da na kaj takega preprosto niso bili pripravljeni. "Trudimo se, a hitreje ne gre. Trajalo bo tedne ali celo mesece, da se bomo prebili skozi vse vzorce. Ljudi prosimo za razumevanje in potrpljenje," so še dodali in zagotovili, da so vse matične celice, ki so jih prevzeli, na varnem, stranke morajo le izpolniti obrazec na njihovi spletni strani in počakati na obvestilo, ki ga bodo prej ali slej prejele. Vprašanje, kaj naj stori nekdo, ki bi celice nujno potreboval v tem trenutku, tako ostaja neodgovorjeno.

Naša bralka čaka že dlje, zato smo se tudi mi z vprašanji obrnili na Famicord PBKM. Tam so nam potrdili, da so v skladu s pogodbo o t. i. "back up storageu" prevzeli večino inventarja iz bankrotiranega podjetja CryoSave, ne pa vsega. Kot ocenjujejo, gre za 98 odstotkov oz. okoli 250.000 vzorcev.

"Starši, ki imajo celice svojih otrok shranjene pri CryoSave, bi v juniju morali prejeti obvestilo o premestitvi njihovih vzorčkov. Zaradi mnogih povpraševanj bo potrebno na informacije čakati od 6 do 8 tednov," so zapisali.

Da so finančne težave podjetja CryoSave pripeljale do tega, da so bili skoraj vsi shranjeni vzorci matičnih celic v drugi četrtini letošnjega leta premeščeni v laboratorij poljske banke matičnih celic PBKM, pojasnjujejo tudi na spletnih straneh Izvorne celice, ene od treh zasebnih bank za shranjevanje matičnih celic pri nas (drugi dve sta Biobanka in Future Health).

Kaj sploh so matične celice?

Matične celice imajo neverjeten potencial za regeneracijo različnih tkiv in celic, pojasnjuje Primož Poženel, vodja Centra za kriobiologijo na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. "Krvotvorne matične celice (dane v zadostnem odmerku) lahko na primer v popolnosti nadomestijo funkcijo kostnega mozga. To njihovo sposobnost v največji meri izkoriščajo pri zdravljenju krvnih bolezni, ko s kemoterapijo zdravijo bolezen, obenem pa nepopravljivo okvarijo kostni mozeg. Matične celice imajo sposobnost, da se razvijejo tudi v druga tkiva in nadomestijo njihovo okvarjeno funkcijo. Gre za regenerativne terapije."

Virov matičnih celic je več. Klinično najbolj preizkušeni so kostni mozeg, periferna kri (po stimulaciji z rastnim dejavnikom) in popkovnična kri. V zvezi s to Poženel poudarja, da so krvotvorne matične celice ob rojstvu otroka daleč najbolj dostopne. Kadarkoli kasneje je za odvzem potrebno bistveno bolj invazivno pristopati.

Popkovnično kri se odvzame ob porodu, v poštev pa pridejo le nezapleteni porodi. "Obstajata dva načina, in sicer 'in utero' (posteljica je še v maternici) in 'ex utero' (posteljica je že porojena). S posebnim setom se iz popkovničnega žilja, potem ko je popkovnica že prenehala utripati in je bila pretisnjena, odvzame popkovnična kri v vrečko, nato se jo transportira v banko, kjer jo nadalje obdelajo in zamrznejo. Postopek ni boleč ali nevaren za otroka ali mater," še pojasnjuje Poženel.

Javna in zasebna banka

V javni banki se shranjuje popkovnična kri, ki je bila altruistično darovana za uporabo pri nesorodniku (bolniku). V naši je shranjenih dobrih tisoč enot. "Taka kri je vpisana tudi v svetovni register in je teoretično dostopna za kateregakoli bolnika na svetu, ki bi jo lahko potreboval. V javni banki mora popkovnična kri izpolnjevati določene kakovostne kriterije, da jo lahko shranijo – zadosten volumen, število celic, negativen izvid na testiranje virusnih markerjev, medicinska ustreznost staršev)."Bolnišnice v Sloveniji so odvzeme za potrebe javne banke opravljale do leta 2014.