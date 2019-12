Mamica dočakala odgovor: hčerine matične celice so na varnem

Po objavi članka so se nam namreč javile še štiri mamice z enako izkušnjo – otrokove matične celice so shranile pri podjetju Neocelica, ki je leta 2015 prenehalo poslovati, saj ni dosegalo standardov novejše in bolj zaostrene zakonodaje. Podjetje je svoje stranke tedaj prek elektronskih sporočil obvestilo, naj se z vprašanji obrnejo neposredno na švicarsko banko za shranjevanje matičnih celic CryoSave.

"Od prevzemnega podjetja Famicord sem prejela potrdilo, da so vzorci hčerkinih oddanih matičnih celic varno shranjeni," je sporočila in se nam zahvalila za posredovanje. Vsem staršem, ki so se znašli v enaki situaciji, svetuje, naj – tako kot ona – izpolnijo obrazec na spletni strani FamiCorda.

250.000 vzorcev prenesli v laboratorij na Poljsko

Izkazalo se je, da je tudi CryoSave zaradi finančnih težav prenehala poslovati, skoraj vsi shranjeni vzorci matičnih celic pa so bili v drugi četrtini letošnjega leta premeščeni v laboratorij poljske banke matičnih celic PBKM v Varšavi.

Tam so za24ur.compotrdili, da so v skladu s pogodbo o t. i. "back up storageu"prevzeli večino inventarja iz bankrotiranega podjetja CryoSave, ne pa vsega. Kot ocenjujejo, gre za 98 odstotkov oz. okoli 250.000 vzorcev.

"Vzorce, ki smo jih v naš največji laboratorij v Varšavi vozili od februarja do maja, zdaj ročno pregledujemo, vsakega posebej, in jih vnašamo v bazo, kar je izjemno dolgotrajen postopek. Na tem dela vsaj 50 ljudi, ki pa morajo biti za to usposobljeni, saj delajo s tekočim dušikom," so pojasnili in priznali, da je propad CryoSavea presenetil tudi njih in da na kaj takega preprosto niso bili pripravljeni.

"Trudimo se, a hitreje ne gre. Trajalo bo tedne ali celo mesece, da se bomo prebili skozi vse vzorce. Ljudi prosimo za razumevanje in potrpljenje," so še dodali in zagotovili, da so vse matične celice, ki so jih prevzeli, na varnem, stranke morajo le izpolniti obrazec na njihovi spletni strani in počakati na obvestilo, ki ga bodo prej ali slej prejele.

PBKM: Če bi bilo nujno, lahko celice dobite v nekaj dneh

Na dodatno vprašanje, kaj naj stori nekdo, ki bi celice nujno potreboval v tem trenutku, so nam odgovorili, da na informacije trenutno čaka veliko ljudi, ki so izpolnili obrazce. Pa vendar bi v primeru, da bi bili vzorci nujno potrebni za zdravljenje, le-te lahko identificirali v enem do treh dni.

"To smo že storili. Vzorce nekaterih družin, ki so bile stranke družbe CryoSave, in so z nami podpisale sporazum, ki omogoča pošiljanje gradiva iz laboratorija FamiCord v transplantacijski center, smo z odobritvijo medicinskega direktorja na naše stroške poslali v ZDA za potrebe terapije."

V primeru, da gre za tako resno zadevo, da vzorce potrebujete takoj, je najbolje, da nas kar pokličete po telefonu, so še dodali.

Več o hranjenju matičnih celic v zasebnih in javnih bankah si lahko preberete tukaj.