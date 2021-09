Matični odbor potrdil spremenjeno lekarniško novelo

Parlamentarni odbor za zdravstvo je podprl predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, pri čemer so besedilo zakona z dopolnili pomembno predrugačili. Medtem ko so večino členov prvotnega besedila novele črtali, pa so sprejeli dopolnilo, s katerim bi se lahko v lekarniški mreži ohranile vertikalne povezave.

Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti so poslanci SMC vložili februarja letos in je predvideval ponovno možnost vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti in spremembo kriterijev postavljanja lekarniške mreže. K predlogu novele so bila vložena številna dopolnila, več jih je predlagalo črtanje (skoraj) vseh členov predloga novele. Tudi predlagatelj, poslanci SMC so danes vložili predlog dopolnil, s katerimi so črtali večino členov novele, razen tistega, ki opredeljuje odpravo prepovedi vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti.

Na koncu so poslanci sprejeli predlog dopolnila, ki opredeljuje vertikalno povezovanje v lekarniški dejavnosti in so ga vložili poslanci Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev, podprli pa so ga tudi v SMC. Dopolnilo določa, da lahko samoupravna lokalna skupnost ustanovi organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil. Pri tem pa mora biti v izključni lasti samoupravne lokalne skupnosti, pri čemer pa ji ni treba izpolnjevati pogoja izvajanja več kot 80 odstotkov svoje dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji je naložila samoupravna lokalna skupnost. Dobički pri poslovanju teh organizacij pa se v skladu s sprejetim dopolnilom lahko delijo v skladu s 38. členom veljavnega lekarniškega zakona, ki določa, da gredo lahko dobički v solventno in likvidnostno poslovanje javnega zavoda, v opremo in investicije ter v razvoj kadrov. Ta določba se sicer dotika veledrogeristov Farmadent in LL Grosist, ki so lastniško povezani z mariborsko in ljubljansko lekarno oz. občino.

